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Adhe Makayasa

Traducido por

El Leeds United da a Brenden Aaronson un nuevo contrato mientras la estrella de la USMNT compromete su futuro con el proyecto de Daniel Farke en la Premier League

B. Aaronson
Leeds
Premier League

El Leeds United ha atado a Brenden Aaronson con un nuevo contrato de tres años después de que el mediapunta estadounidense comprometiera su futuro con Elland Road. El jugador, de 25 años, se consolidó como un fijo a las órdenes de Daniel Farke la pasada temporada y ahora ha reafirmado su compromiso con el conjunto de Yorkshire antes de su campaña 2026-27 en la Premier League.

  • El nuevo contrato asegura el futuro

    Aaronson ha comprometido oficialmente su futuro con el Leeds al firmar una ampliación de contrato de tres años cuando entraba en los últimos 12 meses de su anterior acuerdo. El centrocampista, de 25 años, es el tercer jugador clave que se compromete a largo plazo con Elland Road esta semana, después de los nuevos acuerdos de Joe Rodon y Jayden Bogle. La decisión llega después de una campaña impresionante y regular a las órdenes de Farke, que ayudó a asegurar la estabilidad en la máxima categoría la temporada pasada.


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    La mediapunta estadounidense revela su alegría

    El internacional estadounidense expresó su entusiasmo por seguir siendo una parte integral de las ambiciones a largo plazo del club en West Yorkshire, y admitió que las conversaciones para la renovación avanzaron sin problemas debido a su claro deseo de quedarse.

    Reflexionando sobre su nuevo contrato, Aaronson dijo al sitio web oficial del club: "Es un sueño hecho realidad estar en este club y formar parte de este proyecto. Es muy ambicioso. Es un club precioso y me encanta estar aquí. No tenía ninguna duda. Creo que me resultó fácil tomar esta decisión y estoy muy ilusionado por lo que depara el futuro".

  • Los movimientos del verano amplían las opciones

    Aaronson ha acumulado 129 partidos, 14 goles y 10 asistencias exclusivamente con el Leeds, al margen de su cesión al Union Berlin durante la temporada 2023-24. Disputó 42 encuentros en todas las competiciones en 2025-26, con cuatro goles y cinco asistencias, y solo Anton Stach (66) creó más ocasiones (37) entre la plantilla de Farke. Su renovación da continuidad a un productivo mercado de fichajes para el Leeds, que ya ha reforzado sus filas con Harry Wilson, Nico Elvedi, Tarik Muharemovic y James Trafford.

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    El choque inaugural presenta un desafío

    El Leeds arranca su campaña 2026-27 de la Premier League con una visita al City Ground para enfrentarse al Nottingham Forest este sábado. El equipo de Farke afronta una dura prueba, dado que encadena 14 visitas a este estadio en la máxima categoría sin ganar. Sin embargo, el Leeds presume de un sólido historial en las jornadas inaugurales, ya que solo ha perdido dos de sus últimos 18 estrenos ligueros en la élite.

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