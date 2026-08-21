El internacional estadounidense expresó su entusiasmo por seguir siendo una parte integral de las ambiciones a largo plazo del club en West Yorkshire, y admitió que las conversaciones para la renovación avanzaron sin problemas debido a su claro deseo de quedarse.

Reflexionando sobre su nuevo contrato, Aaronson dijo al sitio web oficial del club: "Es un sueño hecho realidad estar en este club y formar parte de este proyecto. Es muy ambicioso. Es un club precioso y me encanta estar aquí. No tenía ninguna duda. Creo que me resultó fácil tomar esta decisión y estoy muy ilusionado por lo que depara el futuro".