El Leeds recibe apoyo para fichar a un «tercer delantero centro» en el mercado de enero, mientras Jermaine Beckford destaca la «competencia adicional» para la estrella de Inglaterra Dominic Calvert-Lewin
El Leeds ve recompensada su apuesta calculada por Calvert-Lewin
Tras conquistar el título de la Championship en 2025 y asegurarse el regreso a la Premier League, el Leeds dio un gran golpe al fichar a Calvert-Lewin como agente libre. El Everton lo había dejado libre al término de su contrato en Merseyside.
El historial de lesiones del jugador de 29 años podría haber preocupado a algunos clubes interesados, pero en Elland Road sabían qué jugador fichaban y tenían preparados planes de trabajo conjunto. Vieron a un goleador contrastado marcar en 15 ocasiones la pasada temporada.
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Nmecha, recambio de una estrella de Inglaterra en Elland Road
Calvert-Lewin ha logrado mantenerse alejado de la enfermería, lo que le ha permitido ganar continuidad y confianza. Ha vuelto a recibir convocatorias con la selección, y Thomas Tuchel ha llamado de nuevo a DCL para los próximos partidos de la Liga de Naciones de la UEFA contra Croacia y España.
Sus actuaciones a nivel de clubes le han valido esa convocatoria, pero el Leeds es consciente de que no puede permitirse llevar al límite a su potente número 9. El delantero alemán Nmecha ofrece una alternativa versátil en el oeste de Yorkshire, aunque la opinión generalizada es que no vendría mal contar con otro goleador más prolífico.
¿Necesita el Leeds fichar a otro delantero en enero?
Beckford espera que esa cuestión se aborde a comienzos de otro año natural. El exdelantero del Leeds, que habló en colaboración con FreeBets, donde se encuentran las mejores casas de apuestas del Reino Unido, declaró a GOAL cuando se le preguntó por la posibilidad de aumentar la capacidad goleadora: «Lukas Nmecha también está ahí. Aunque no juega semana tras semana, cuando sale del banquillo muestra muchas de las cualidades que tiene Dom: la fortaleza física y los desmarques intensos hacia los espacios. Sabe colocarse en zonas desde las que se marcan goles. Pero las cosas aún no le han salido del todo bien.
«Como delantero centro, porque yo también juego arriba en esa posición, sé que gran parte de eso depende de la confianza. Y la confianza solo se gana jugando más partidos. Lo frustrante para Lukas es que, como Dom está jugando tan bien, es inevitable que sea la primera opción y el principal referente. Lukas solo tiene que tener un poco de paciencia. Todo el mundo tiene su momento, a todos les llega su oportunidad. Cuando llegue ese momento, hay que aprovecharlo. Si no lo aprovechas, bajas puestos en el orden de preferencia.
«Me gustaría ver a un tercer delantero centro, si soy sincero. No diría que como suplente, sino para añadir competencia a esos dos chicos. Creo que, si uno de ellos se lesiona, se pasa a depender muchísimo del otro. El falso nueve no acaba de encajar en un equipo como el Leeds United. Cuando llegue el mercado de enero, espero que incorporen a un delantero centro. Habrá que ver».
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¿Puede el Real Madrid luchar por una plaza europea?
Hasta dónde decida llegar el Leeds en el próximo mercado de fichajes probablemente dependerá de su posición en la tabla de la Premier League el 1 de enero. Se ha hablado de intentar lograr la clasificación para Europa.
El equipo de Daniel Farke volvió a ganar en su último partido, ante el Tottenham, tras cinco encuentros sin conocer la victoria, y llegó al parón internacional de noviembre, con Calvert-Lewin marchándose de nuevo con Inglaterra, en la novena posición de la Premier League, a solo dos puntos del Chelsea, quinto clasificado.
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