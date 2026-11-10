Beckford espera que esa cuestión se aborde a comienzos de otro año natural. El exdelantero del Leeds, que habló en colaboración con FreeBets, donde se encuentran las mejores casas de apuestas del Reino Unido, declaró a GOAL cuando se le preguntó por la posibilidad de aumentar la capacidad goleadora: «Lukas Nmecha también está ahí. Aunque no juega semana tras semana, cuando sale del banquillo muestra muchas de las cualidades que tiene Dom: la fortaleza física y los desmarques intensos hacia los espacios. Sabe colocarse en zonas desde las que se marcan goles. Pero las cosas aún no le han salido del todo bien.

«Como delantero centro, porque yo también juego arriba en esa posición, sé que gran parte de eso depende de la confianza. Y la confianza solo se gana jugando más partidos. Lo frustrante para Lukas es que, como Dom está jugando tan bien, es inevitable que sea la primera opción y el principal referente. Lukas solo tiene que tener un poco de paciencia. Todo el mundo tiene su momento, a todos les llega su oportunidad. Cuando llegue ese momento, hay que aprovecharlo. Si no lo aprovechas, bajas puestos en el orden de preferencia.

«Me gustaría ver a un tercer delantero centro, si soy sincero. No diría que como suplente, sino para añadir competencia a esos dos chicos. Creo que, si uno de ellos se lesiona, se pasa a depender muchísimo del otro. El falso nueve no acaba de encajar en un equipo como el Leeds United. Cuando llegue el mercado de enero, espero que incorporen a un delantero centro. Habrá que ver».