El Leeds promete imponer «sanciones de larga duración» tras los cánticos homófobos durante el partido contra el Brighton

El Leeds impondrá prohibiciones de larga duración a los aficionados responsables de los cánticos homófobos durante la victoria del domingo por 1-0 en Elland Road. Para identificarlos, el club instaló cámaras adicionales en las gradas y recopiló pruebas durante todo el partido.

Tras el encuentro, el club reafirmó su postura: «Como se avisó antes del partido, cualquier cántico discriminatorio es inaceptable. Quien sea identificado participando en cánticos homófobos recibirá una larga prohibición de acceso al estadio».