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El Leeds promete imponer «sanciones de larga duración» tras los cánticos homófobos durante el partido contra el Brighton
Tolerancia cero en Elland Road
El Leeds impondrá prohibiciones de larga duración a los aficionados responsables de los cánticos homófobos durante la victoria del domingo por 1-0 en Elland Road. Para identificarlos, el club instaló cámaras adicionales en las gradas y recopiló pruebas durante todo el partido.
Tras el encuentro, el club reafirmó su postura: «Como se avisó antes del partido, cualquier cántico discriminatorio es inaceptable. Quien sea identificado participando en cánticos homófobos recibirá una larga prohibición de acceso al estadio».
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Gestión de incidentes múltiples
Aunque la atención sigue centrada en los insultos homófobos al equipo visitante, el Leeds reconoció otros cánticos ofensivos en el estadio. El club lamentó los coros sobre Jimmy Savile, pero insistió en que eso no justifica los ataques a la comunidad LGBTQ+.
«El club también es consciente de los decepcionantes cánticos sobre Jimmy Savile; sin embargo, esto no hace que otras formas de cánticos discriminatorios y homófobos sean aceptables», añadió el comunicado. La directiva de Elland Road quiere limpiar el ambiente de los días de partido para dejar atrás las recientes polémicas sobre la conducta de la afición.
La historia se repite para los blancos.
No es la primera vez que el Leeds tiene problemas tras recibir al Brighton. Los Seagulls representan a una ciudad con una de las comunidades LGBTQ+ más grandes de Gran Bretaña, y sus aficionados suelen sufrir abucheos homófobos en sus desplazamientos. Por ello, las autoridades han reforzado la vigilancia en este partido.
El Leeds ya fue multado con 150 000 libras por cánticos homófobos en 2023, cuando el Brighton visitó Elland Road. Dada la reincidencia, el club podría enfrentar otra sanción de la Federación Inglesa de Fútbol, pues esos cánticos violan sus normas sobre conducta de los espectadores.
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Consecuencias legales para los seguidores
Además de la amenaza de prohibición de acceso a los estadios, los aficionados que participen en estos cánticos pueden ser procesados penalmente. La Fiscalía General (CPS) ha calificado oficialmente los cánticos homófobos como delito de odio, por lo que la policía puede detener y acusar a los seguidores por sus actos dentro del recinto.
Ante la presión de la FA y la Premier League para erradicar la discriminación, el Leeds revisa todas las imágenes de sus cámaras adicionales con el fin de disuadir de una vez por todas estos cánticos ofensivos.