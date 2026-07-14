La operación, cerrada en los últimos días, permitirá al club neroverde —con el que ha jugado 63 partidos y marcado 4 goles en las dos últimas temporadas— ingresar 40 millones de euros. Esta puja ha permitido al equipo de Daniel Farke superar a los ingleses Bournemouth y Sunderland, que buscaban un central fuerte y con proyección como Muharemovic. También ha hecho desistir a la Juventus, que valoraba repatriar al bosnio como posible sustituto de Bremer gracias a una cláusula del 50 % sobre la reventa.