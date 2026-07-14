La Serie A pierde a uno de sus protagonistas de la pasada temporada. La Juventus, que pasó de negociar su fichaje a seguirlo de lejos, sale ganando. Según Sky Sport, el defensa Tarik Muharemovic (2003) pasará del Sassuolo al Leeds. En las últimas semanas se le vinculó primero con el Inter, en caso de salida de Alessandro Bastoni, y luego con la Juventus, donde ya jugó entre 2021 y 2024.
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El Leeds acelera por Muharemovic: operación de 40 millones de euros que también podría beneficiar a la Juventus
UN NEGOCIO DE 40 MILLONES
La operación, cerrada en los últimos días, permitirá al club neroverde —con el que ha disputado 63 partidos y marcado 4 goles en las dos últimas temporadas— ingresar 40 millones de euros. Una puja que ha permitido al equipo de Daniel Farke superar a los ingleses Bournemouth y Sunderland, interesados en un central fuerte y con proyección como Muharemovic, y ha hecho desistir a la Juventus, que valoraba repatriar al bosnio como posible sustituto de Bremer gracias a una cláusula del 50 % sobre la reventa.
LA JUVE SE CONSOLA
El brasileño sigue siendo prescindible por motivos presupuestarios (hasta el 10 de agosto se puede ejercer su cláusula de rescisión de 58 millones de euros), así que la Juventus no pudo competir con los clubes de la Premier League. Sin embargo, recibirá 20 millones de euros por la venta de Muharemovic del Sassuolo al Leeds, cantidad que reforzará su presupuesto de fichajes.
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