Según La Gazzetta dello Sport, el Lecce ha presentado oficialmente una denuncia formal ante la FIFA, así como ante las Federaciones de Fútbol de Zambia y Libia, señalando que el jugador sigue teniendo contrato después de que Banda se ausentara sin autorización de la pretemporada durante cuatro semanas consecutivas.

El contrato del extremo de 25 años en Italia se extiende hasta junio de 2027 después de que el club ejecutara una opción de ampliación unilateral, pero se ha negado a toda comunicación. La situación se agravó aún más tras las informaciones de que Banda fue visto en El Cairo con el club libio Al Swehli SC, que busca su fichaje después de que el Lecce rechazara una oferta inicial inferior a 1 millón de euros.