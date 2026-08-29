El Lecce inicia una batalla legal contra Lameck Banda y el Al Swehly por una salida en un traspaso «ilegítima»

La cúpula giallorossa, encabezada por el presidente Damiani, ha puesto en marcha una ofensiva legal en varios frentes ante el Tribunal de la FIFA, el Panel Nacional de Arbitraje y los organismos de protección de derechos de imagen. El Lecce está instando a la FIFA a declarar nula y sin efecto la rescisión unilateral del contrato del jugador por falta de causa justificada, al tiempo que acusa al Al Swehly de inducir un incumplimiento contractual. El conjunto salentino también ha impugnado un vídeo promocional publicado por el club libio el 21 de agosto, al alegar un uso no autorizado de imágenes de partidos.