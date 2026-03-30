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¿El lateral derecho más completo de la Premier League? A Daniel Muñoz le dicen quién está por encima de él, mientras se advierte a la estrella del Crystal Palace de que su soñado fichaje por el Manchester United «podría no materializarse»
¿Cuánto le costó Muñoz al Crystal Palace?
Muñoz fichó por el Selhurst Park procedente del Genk en enero de 2024, en una operación por la que se pagaron 8 millones de euros (7 millones de libras esterlinas/9 millones de dólares). Ese fichaje ha resultado ser toda una ganga, ya que el internacional colombiano de 29 años se ha adaptado rápidamente a las exigencias de la máxima categoría del fútbol inglés.
El sudamericano ha brillado bajo las órdenes del técnico austriaco Oliver Glasner, con un sistema 3-4-2-1 que le permite campar a sus anchas por la banda derecha.
Muñoz —mientras que otros, como el exentrenador del Manchester United Rubén Amorim, han tenido dificultades para que ese enfoque táctico funcione— se ha convertido en el ejemplo perfecto de lo que un lateral moderno debe aportar a cualquier equipo.
Se siente tan cómodo subiendo al ataque como retrocediendo, aportando de forma positiva en ambos extremos del campo. Los jugadores en su posición suelen destacar en el aspecto ofensivo o en el defensivo, y es raro encontrar a alguien que difumine esas líneas.
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¿Quién es el lateral derecho más completo de la Premier League?
Como consecuencia, la cotización de Muñoz ha subido considerablemente y llueven los elogios sobre la veterana estrella de los Eagles, pero ¿se le puede considerar el mejor de la Premier League en su posición?
Cuando se le planteó esa pregunta a Morrison, el exdelantero del Palace —en declaraciones a Freebets.com, la página de ofertas de apuestas para el Mundial— dijo a GOAL: «Es un buen debate y uno difícil, porque los laterales derechos son muy diferentes de los carrileros. Como carrilero, quienquiera que juegue en esa posición, probablemente sea el mejor carrilero. Pero yo no diría que es el mejor lateral derecho.
Probablemente diría que alguien como Jurrien Timber: ha estado excepcional como lateral en el Arsenal esta temporada, ha estado brillante. Así que hay otros laterales que probablemente estén por delante de él. Pero sin duda estaría entre los cuatro mejores por lo que aporta al Crystal Palace como carrilero, porque creo que ha estado excepcional esta temporada. Y cuando sufrió esa lesión, se les hizo notar su ausencia».
¿Conseguirá Muñoz hacer realidad su fichaje soñado por el Manchester United?
Muñoz ha sufrido problemas en la rodilla y el hombro esta temporada, lo que le ha obligado a perderse 14 partidos en todas las competiciones. Volvió a la acción en la victoria del Palace ante el AEK Larnaca en la Liga de Conferencias, justo antes del parón internacional.
Esperará terminar la temporada 2025-26 por todo lo alto, lo que podría generar más rumores de traspaso en la próxima ventana de fichajes. El combativo colombiano ha declarado anteriormente que para él sería un «sueño» vestir la camiseta del Manchester United, uno de los grandes de la Premier League.
Cuando se le preguntó si tal fichaje podría concretarse en algún momento, Morrison dijo: «Depende, la verdad. Ahora está en una edad en la que se está haciendo mayor, y que el Man United pague tanto dinero por un jugador mayor… Entiendo las reservas.
«Y es muy complicado porque si Glasner se hubiera ido allí, quizá se habría llevado a Muñoz con él, ya que habría encajado en esa formación. Pero, ¿es Muñoz mejor como carrilero o como lateral? Esa es la gran decisión. Y el Man United está jugando ahora con un lateral clásico, así que esa es la decisión que hay que tomar.
«Mira, Muñoz es un buen jugador. Probablemente sea el sueño de cualquier niño jugar en el Manchester United, pero puede que eso no vaya a suceder ahora. Puede que el Manchester United esté buscando en un mercado diferente en este momento. Pero si ocurre, le deseo mucha suerte. Ha estado excepcional con el Palace, pero creo que rinde mejor como carrilero que como lateral. Y ese es un papel totalmente diferente».
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El United ha vuelto a la defensa de cuatro bajo la dirección del entrenador interino Michael Carrick. Sin embargo, es posible que el club esté buscando refuerzos para mejorar la posición de lateral derecho, donde actualmente juegan Diogo Dalot y Noussair Mazraoui, lo que significa que el nombre de Muñoz podría seguir siendo objeto de debate en los círculos de poder de Old Trafford.