AFP
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El jugador, objetivo del PSG y el Liverpool, confirma que quiere cambiar de equipo este verano tras su participación con Francia en el Mundial
Akliouche confirma su intención de marcharse
Akliouche, autor de 31 partidos y seis goles en la Ligue 1 2025-26, admite que un traspaso este verano es el siguiente paso lógico en su carrera.
En declaraciones a Nice-Matin antes de viajar a Estados Unidos con la selección francesa para el Mundial de 2026, Akliouche reconoció: «¿Será el siguiente paso un traspaso este verano? Sí, pero estoy muy centrado en este Mundial».
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Centrarse en los objetivos de la selección nacional
A pesar de la posibilidad de una salida, Akliouche se mantiene concentrado en sus compromisos con la selección. El centrocampista, que podría ser clave para los Bleus en América, sabe que su actuación internacional definirá su valor y futuro.
Además, añadió: «Sé que puede pasar cualquier cosa, incluso durante la competición. Es una gran oportunidad para darme a conocer, pero sigo centrado en los objetivos de la selección. Tampoco quiero faltarle al respeto a mi club hablando ahora del mercado de fichajes. Hay otras cosas de las que ocuparse».
PSG y Liverpool lideran la carrera
El PSG sigue de cerca al extremo, pieza clave en su estrategia de fichar talentos franceses. No obstante, no es el único interesado: Liverpool y Manchester City también lo vigilan.
Según diversas informaciones, quien quiera ficharlo deberá pagar mucho dinero, pues el Mónaco pide alrededor de 50 millones de euros.
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La selección francesa ha llegado a Boston
Con varios grandes clubes tras él y un Mundial que le servirá de escaparate, este jugador de 24 años podría ser uno de los fichajes estrella del verano. La selección francesa ya está en Boston y debutará contra Senegal, clave para sus aspiraciones de título. Después jugará ante Irak en Filadelfia y frente a Noruega en Foxborough para cerrar el Grupo I.