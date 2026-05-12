«¡El jugador más lento de la Premier League!»: Richarlison criticado por su «pésima» actuación en el empate del Tottenham ante el Leeds

En el programa «talkSPORT Breakfast», el exdelantero del Aston Villa Agbonlahor criticó la actuación de Richarlison y otros jugadores del Tottenham tras el mal resultado.

“Viendo el partido de anoche, Richarlison… Me atrevería a apostar”, afirmó. “Es el jugador más lento de la Premier League. Apostaría con cualquiera a que Richarlison es el jugador más lento de la Premier League. Se le escapó varias veces y Joe Rodon, que no es un central rápido, le quitó el balón. Una actuación horrible por su parte».

«Miro a este grupo y pienso: Conor Gallagher no es el mismo que los Spurs creían fichar; tampoco es el mismo que brilló en Crystal Palace o Chelsea. Defensivamente muy flojo. Fue doloroso de ver; el Leeds, que iba en primera, aceleró en los últimos 20 minutos y debería haber ganado».