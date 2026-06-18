El club de la Bundesliga anunció el jueves el fichaje del extremo izquierdo portugués Afonso Moreira. El jugador, de 21 años, llega del Olympique de Lyon, firmó contrato hasta 2031 y su traspaso al campeón de 2024 costará unos 30 millones de euros. Antes, el Bayer ya había fichado al joven talento alemán Kennet Eichhorn (16) por unos nueve millones de euros.
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¡El jugador más deseado llega por 30 millones de euros! El Bayer Leverkusen hace oficial el fichaje estrella
«Afonso Moreira es un delantero rápido, ágil y habilidoso, con buen remate y gran visión de juego», afirmó Simon Rolfes, director deportivo del Leverkusen. «Su velocidad e intensidad encajan a la perfección en nuestro equipo y nos aportan más potencia y creatividad en ataque».
Hace un año llegó al Lyon procedente del filial del Sporting de Lisboa por dos millones de euros y, con el OL, marcó ocho goles y dio once asistencias en 37 partidos. En la Ligue 1 ya se midió al técnico del Bayer, Martínez, que en la temporada 2025/26 dirigía al Toulouse.