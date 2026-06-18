¡El jugador más deseado llega por 30 millones de euros! El Bayer Leverkusen hace oficial el fichaje estrella

«Afonso Moreira es un delantero rápido, ágil y habilidoso, con buen remate y gran visión de juego», afirmó Simon Rolfes, director deportivo del Leverkusen. «Su velocidad e intensidad encajan a la perfección en nuestro equipo y nos aportan más potencia y creatividad en ataque».

Hace un año llegó al Lyon procedente del filial del Sporting de Lisboa por dos millones de euros y, con el OL, marcó ocho goles y dio once asistencias en 37 partidos. En la Ligue 1 ya se midió al técnico del Bayer, Martínez, que en la temporada 2025/26 dirigía al Toulouse.