Tebas ha dado una calurosa bienvenida a la llegada de Rodri a la élite del fútbol español, restando importancia a cualquier preocupación sobre qué club logró hacerse con sus servicios. Durante la presentación oficial del nuevo álbum de cromos Panini de LaLiga EA Sports este miércoles, Tebas no tardó en elogiar al centrocampista.

El directivo no se mordió la lengua al valorar la posición actual de Rodri en el panorama futbolístico mundial. Subrayó que contar con un jugador de su calibre supone una enorme victoria para el fútbol español en su conjunto.

"Estoy contento de que Rodri juegue en el Barcelona", dijo Tebas, en declaraciones recogidas por Mundo Deportivo. "Me da igual si está en el Madrid, en el Barcelona o en cualquier otro sitio. Creo que ahora mismo es el jugador con mejor rendimiento del mundo y estoy muy satisfecho".