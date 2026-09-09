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«El jugador con mejor rendimiento del mundo»: el presidente de LaLiga, Javier Tebas, lanza una gran afirmación sobre Rodri tras el traspaso del Barcelona
La llegada estelar de Rodri al Barcelona
Rodri ha completado un sensacional traspaso veraniego al Barcelona, poniendo fin a semanas de intensa especulación sobre su futuro de club. Antes de comprometer su futuro con el Barça, Rodri había sido fuertemente vinculado con un fichaje por su feroz rival, el Real Madrid. El intenso pulso por su fichaje dominó los titulares, convirtiendo su decisión final de elegir Cataluña en una de las grandes historias del mercado estival.
Su decisión de continuar su carrera en LaLiga ha generado una gran expectación en todo el fútbol español. La presencia de un talento de tan alto perfil supone un impulso importante para el atractivo global de la competición de cara a la nueva temporada.
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Tebas se deshace en elogios
Tebas ha dado una calurosa bienvenida a la llegada de Rodri a la élite del fútbol español, restando importancia a cualquier preocupación sobre qué club logró hacerse con sus servicios. Durante la presentación oficial del nuevo álbum de cromos Panini de LaLiga EA Sports este miércoles, Tebas no tardó en elogiar al centrocampista.
El directivo no se mordió la lengua al valorar la posición actual de Rodri en el panorama futbolístico mundial. Subrayó que contar con un jugador de su calibre supone una enorme victoria para el fútbol español en su conjunto.
"Estoy contento de que Rodri juegue en el Barcelona", dijo Tebas, en declaraciones recogidas por Mundo Deportivo. "Me da igual si está en el Madrid, en el Barcelona o en cualquier otro sitio. Creo que ahora mismo es el jugador con mejor rendimiento del mundo y estoy muy satisfecho".
Ganar la batalla por el fichaje
La batalla por el fichaje de Rodri fue una de las historias más comentadas del verano. Durante varias semanas, fuertes rumores apuntaban a que el Madrid estaba seriamente en la pelea por hacerse con el dominante centrocampista.
Llevarlo a la capital de España habría sido un refuerzo de primer nivel para el Real Madrid. En cambio, el Barcelona logró sortear con éxito la intensa especulación y asegurarse sus servicios para reforzar sus propias opciones en el centro del campo.
- AFP
Empezar con buen pie
Tras el drama del verano, Rodri está ahora plenamente centrado en causar un impacto inmediato sobre el terreno de juego. El centrocampista ya ha hecho su debut oficial con la camiseta del Barcelona, integrándose con total naturalidad en el primer equipo.
También ha dado un paso al frente rápidamente en la competición doméstica, participando hasta ahora en tres partidos de Liga con el Barcelona. Además, Rodri contó con la confianza desde el principio de la campaña europea del Barcelona. Fue incluido en el once inicial para el partido inaugural de la fase de liga de la Champions League del club contra el Feyenoord, una señal de su papel crucial de cara a los compromisos decisivos que se avecinan.
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