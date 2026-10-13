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«El jugador con más talento técnico que ha dado Corea del Sur»: la leyenda del Manchester United Park Ji-sung elogia a Lee Kang-in como posible icono del Atlético de Madrid
Una leyenda corona al mayor talento del país
Park considera a su compatriota el futbolista más completo técnicamente que ha dado su país, con todas las cualidades necesarias para convertirse en un ídolo venerado en España. Esa elogiosa valoración llega después de la decisión del mediapunta de buscar minutos con regularidad en el primer equipo tras quedarse sin jugar en dos grandes finales europeas con el PSG.
Su relación se remonta a años atrás: se conocieron cuando el joven mostró su talento precoz durante el rodaje de un anuncio de televisión.
- Getty Images Sport
El fichaje por el Madrid potencia la chispa creativa
El infatigable excentrocampista no dudó en situar al talentoso futbolista en lo más alto de la historia deportiva de su país. En declaraciones al diario español Marca, el ganador de 12 grandes títulos se deshizo en elogios: «Creo que Lee Kang-in es el jugador con más talento técnico que ha dado Corea del Sur. Tengo curiosidad por ver hasta dónde puede llegar a nivel mundial».
Al valorar la llegada de Lee a LaLiga, Park añadió: «Por suerte, el fútbol surcoreano ha producido de forma constante jugadores capaces de competir al máximo nivel internacional, y Lee Kang-in ocupa ahora un lugar central en esa trayectoria. Su llegada al Atlético de Madrid será una gran oportunidad para llevar sus habilidades al siguiente nivel. Más allá de convertirse simplemente en mi sucesor, puede dejar su propia huella en el fútbol europeo como jugador surcoreano y asiático. Espero que llegue a ser ese tipo de jugador».
Al reflexionar sobre la fortaleza mental que exige competir en Europa, señaló: «Lee Kang-in y yo tenemos estilos de juego diferentes. No me identifico con su estilo, sino con lo que significa competir al máximo nivel en Europa. Entiendo bien la presión que afrontan los jugadores asiáticos al competir contra europeos y tener que dar resultados. Tenía un objetivo claro para mis sueños, y hacerlos realidad exigió un esfuerzo inmenso. Mis rivales eran los mejores del mundo, así que siempre fui consciente de mis carencias. Probablemente, esa conciencia fue lo que me impulsó a seguir creciendo».
Un camino compartido forja un vínculo duradero
Al recordar su primer encuentro, cuando el mediapunta tenía solo seis años, el laureado centrocampista explicó: «Kang-in ya era famoso de niño, así que tenía muchas ganas de conocerlo y sentía curiosidad por saber cómo era. Sin embargo, había otros niños en la sesión de grabación, por lo que no pude centrarme por completo en él.
«Desde entonces, como todos en Corea, lo he visto crecer. Ver cómo aquel niño se ha convertido en el jugador que es hoy me hace querer apoyarlo. Los aficionados coreanos consideran que Lee Kang-in es alguien especial. Era famoso por su extraordinaria habilidad y ya había aparecido muchas veces en televisión, pero, al verlo en persona, descubrí que tenía mucho más potencial del que esperaba. Seguramente tenía un talento que cualquier deportista envidiaría. Estaba convencido de que jugaría al máximo nivel y recuerdo haberle dicho que siguiera trabajando duro».
Sobre la presión de ocupar el lugar de Griezmann en el Metropolitano, afirmó: «No me sorprende que Lee Kang-in se esté adaptando bien al Atlético de Madrid. Lo veo como el comienzo de un nuevo salto adelante. Llenar en poco tiempo el vacío que deja una gran leyenda del club es extremadamente difícil. Sin embargo, a largo plazo, Lee Kang-in tiene potencial suficiente. Si sigue demostrando su valía sobre el terreno de juego, creo que él también puede convertirse en una leyenda. Espero que Lee Kang-in llegue a ser un “Lee Kang-in de talla mundial”, en lugar de un “segundo Griezmann”. Pocos esperaban que Son Heung-min ganara la Bota de Oro de la Premier League, pero lo consiguió. Lee Kang-in tiene el mismo potencial».
- Penta Press
Un duelo continental pone a prueba su estatus emergente
La atención se centra ahora en una gran noche europea: los hombres de Diego Simeone se preparan para recibir al Manchester United en la Champions League. Este duelo de primer nivel ofrece al joven mediapunta el escenario perfecto para medirse a un rival de élite y demostrar que tiene sitio entre los mejores.
De cara al reencuentro, el antiguo ídolo de Old Trafford comentó en tono distendido a Marca: «La mayoría de los coreanos esperará que gane el Atlético. Animaré a Lee Kang-in para que muestre todas sus cualidades, pero espero que gane el Manchester United».
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