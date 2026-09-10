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Moataz Elgammal

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El joven del Manchester United JJ Gabriel hace historia con un increíble hat-trick en la UEFA Youth League

J. Gabriel
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La joven promesa del Manchester United JJ Gabriel se ha presentado en el escenario europeo por todo lo alto. El talentoso delantero de 15 años firmó un espectacular hat-trick en su debut en la UEFA Youth League contra el Sabah, convirtiéndose en el jugador más joven de la historia del club en lograrlo. Su increíble actuación llamará sin duda la atención del entrenador Michael Carrick.

  • Haciendo historia en Europa

    Gabriel fue el gran protagonista del Manchester United sub-19 durante una contundente victoria por 5-0 contra el Sabah el jueves. Amir Ibragimov y Jacob Watson dieron al equipo una ventaja temprana, pero fue Gabriel quien realmente brilló en Leigh Sports Village.

    El delantero marcó su primer gol al filo del descanso, antes de añadir otros dos tantos en los minutos 85 y 87 para llevarse el balón del partido. Con solo 15 años y 339 días, Gabriel se convirtió en el jugador más joven en marcar tres goles con el Manchester United en esta competición, impresionando a un público entre el que se encontraba el director de fútbol Jason Wilcox.

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  • JJ Gabriel Manchester United 2026 pre-seasonGetty

    Llamando a la puerta del primer equipo

    Gabriel ha sido señalado ampliamente como una futura estrella y sigue reforzando unos números excepcionales a nivel juvenil. Según el Manchester Evening News, el atacante marcó 28 goles en 35 partidos con el equipo sub-18 la pasada temporada.

    Ascendido al sub-21 este curso, Gabriel empezó con fuerza al firmar dos goles y dos asistencias en sus dos primeros partidos. También hizo su primera aparición con el primer equipo al salir desde el banquillo en un amistoso contra el Atlético de Madrid el mes pasado.

    Tras cumplir el requisito de edad de la Premier League antes del inicio de la presente temporada, Gabriel ya puede debutar en liga con el primer equipo del Manchester United.

  • Carrick sigue de cerca

    Michael Carrick ha estado siguiendo de cerca al adolescente, incorporando con regularidad a Gabriel a las sesiones de entrenamiento del primer equipo e incluyéndolo en la convocatoria para varios amistosos de pretemporada durante el verano. Aunque los aficionados están deseando ver al joven hacer su debut oficial con el primer equipo, el entrenador ha pedido cautela con su progresión. Al hablar del rápido desarrollo de Gabriel, Carrick dijo: "JJ tiene un gran talento, es bastante obvio verlo y ha completado una temporada realmente buena con el Sub-18. Obviamente pensamos muchísimo en él, pero la paciencia es importante para gestionar todo lo que conlleva eso y trabajar con él en su desarrollo, como hacemos con todos los distintos jugadores jóvenes, y elegir el momento adecuado para dar el salto".

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  • JJ Gabriel 2026 Man UtdGetty Images

    Qué le espera ahora a Gabriel

    El Manchester United tiene entre manos a un talento enorme y el club gestionará con cuidado su desarrollo durante las próximas semanas. Si Carrick decide darle a Gabriel una aparición con el primer equipo antes de que cumpla 16 años el próximo mes, el delantero se convertiría en el jugador más joven de la historia del club en debutar con el primer equipo. Por ahora, Gabriel buscará mantener su increíble racha goleadora en la cantera y en Europa.

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