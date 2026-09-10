El joven del Manchester United JJ Gabriel hace historia con un increíble hat-trick en la UEFA Youth League

Gabriel fue el gran protagonista del Manchester United sub-19 durante una contundente victoria por 5-0 contra el Sabah el jueves. Amir Ibragimov y Jacob Watson dieron al equipo una ventaja temprana, pero fue Gabriel quien realmente brilló en Leigh Sports Village.

El delantero marcó su primer gol al filo del descanso, antes de añadir otros dos tantos en los minutos 85 y 87 para llevarse el balón del partido. Con solo 15 años y 339 días, Gabriel se convirtió en el jugador más joven en marcar tres goles con el Manchester United en esta competición, impresionando a un público entre el que se encontraba el director de fútbol Jason Wilcox.