¡El «Joshua Kimmich suizo» en un papel especial! ¿Habrá revancha en el Mundial por el «poste de Dios»?

Pocos esperaban que Suiza llegara tan lejos en este Mundial tras el partido inaugural. Ante una débil Catar, los suizos empataron 1-1 en el descuento por un autogol de Miro Muheim, del Hamburgo. El capitán Granit Xhaka criticó a sus compañeros, lo que desató acalorados debates. El sensacionalista Blick, citando «varias fuentes», afirmó que algunos jugadores se sentían «inseguros o incómodos en la concentración» por la actitud de Xhaka; se habló de «demasiada negatividad» y de un «ambiente tóxico».

Después llegó un 4-1 a Bosnia y Herzegovina, con gol de Xhaka, que celebró imitando con las manos una boca que hablaba. «Quizá yo también necesite un poco eso, estas provocaciones, estas opiniones externas», declaró luego el jugador de 33 años del AFC Sunderland, y pidió más respeto por su trayectoria: «Después de 148 partidos con estos colores, por este país, quizá también se pueda estar orgulloso de tener a un jugador así en las filas».

Su emoción se notó tras ganar los penaltis a Colombia: mientras sus compañeros celebraban, él se tumbó solo y lloró. «Parece frío», dijo el seleccionador Murat Yakin, «pero hoy mostró su lado sensible».

Pudo ser héroe trágico: en el 115 perdió un balón que generó una ocasión clara para Colombia, aunque finalmente no entró. En la tanda, Xhaka marcó su penalti con algo de fortuna, igual que Rubén Vargas, Zeki Amdouni y Cedric Itten, quien también vive un momento turbulento: hace pocas semanas descendió con el Fortuna Düsseldorf a la 3.ª Liga en circunstancias muy dramáticas. En la derrota 0-3 ante Fürth, que selló el descenso pese a la buena posición inicial, Itten —autor de 15 goles— se perdió el partido por sanción.

Ahora, de repente, brilla en el mayor escenario futbolístico del mundo. La próxima temporada jugará en el Werder Bremen.