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El jefe del Nápoles se sincera sobre el bloqueo en la renovación de contrato de Scott McTominay mientras el internacional escocés se prepara para una operación de corazón
Las negociaciones del contrato llegan a un punto muerto
Manna ha ofrecido una actualización sincera sobre la situación contractual de McTominay, al admitir que las negociaciones han entrado en un periodo de incertidumbre. Reconoció que encontrar un punto en común sigue siendo un desafío, pese a que ambas partes han expresado su deseo de continuar su relación más allá de la actual fecha de vencimiento de 2028.
En una entrevista con DAZN, Manna abordó la especulación en torno a una posible ampliación para el centrocampista de 29 años. «¿La renovación de contrato de McTominay? Scott dijo que no sabe si renovará en este momento», explicó Manna. El director subrayó el compromiso del club con el jugador, pero destacó las complejidades que implican las negociaciones en el fútbol profesional. «Tiene un contrato de dos años, queremos hacerlo y él también quiere hacerlo. No siempre es fácil hacer coincidir las cosas, pero lo estamos intentando», añadió Manna.
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Cirugía en Londres y calendario de recuperación
Mientras continúan las conversaciones en los despachos, la atención inmediata de McTominay se centra en una intervención médica programada para llevarse a cabo en Londres. Al centrocampista se le diagnosticó una arritmia benigna leve, una afección en la que el corazón late ocasionalmente fuera de su ritmo normal. El Nápoles ha actuado con rapidez para abordar el problema, programando la operación para minimizar el impacto en la temporada nacional. El club ha expresado su confianza en que su talismán podrá volver a la competición al máximo nivel a mediados de octubre.
El propio McTominay se ha mostrado insistente a la hora de restar gravedad a la situación, tranquilizando a los aficionados al asegurar que el procedimiento fue una medida proactiva. Durante una reciente aparición en una ceremonia de premios, declaró: "Estoy bien, la intervención era algo que llevaba bastante tiempo planeando hacer con el club".
Impacto en el Nápoles y en Escocia
El momento de la cirugía significa que McTominay será una baja importante tanto para su club como para su selección. El centrocampista ya se ha perdido la reciente derrota del Nápoles por 3-2 a manos del Inter de Milán, un resultado que supuso la segunda derrota consecutiva para el equipo de Massimiliano Allegri. Su ausencia deja un vacío en la sala de máquinas del Nápoles mientras se prepara para una exigente serie de partidos contra equipos como Arsenal, Bolonia y Fiorentina.
Para la selección escocesa, la noticia es igual de perjudicial. McTominay, que ha sido internacional en 73 ocasiones y se ha convertido en una figura central para Escocia, se perderá cuatro partidos cruciales de la Liga de Naciones contra Eslovenia, Suiza y Macedonia del Norte. Estos encuentros marcan el inicio de la era de Sebastien Pocognoli, y perder a un jugador que marcó los goles decisivos para asegurar una plaza en el Mundial de 2026 supone un duro golpe para el nuevo seleccionador.
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El camino de vuelta a la plena forma física para competir
El plan de recuperación detallado por Manna es meticuloso y se centra en una reintroducción gradual a la actividad física. Según el director deportivo, las dos primeras semanas posteriores a la operación implicarán reposo total para permitir que el cuerpo se recupere. Una vez completada esta fase, McTominay podrá reanudar la actividad competitiva sin contacto, participando básicamente en entrenamientos suaves y trabajo físico. Sin embargo, el último paso, volver a disputar partidos con contacto total, llevará más tiempo debido a la naturaleza de su medicación y a la necesidad de contar con la autorización médica absoluta de los especialistas.
«Le llevará 28 días recuperar la forma deportiva porque tomará medicamentos anticoagulantes», dijo Manna. «Durante dos semanas, el jugador descansará y luego reanudará la actividad competitiva sin contacto».
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