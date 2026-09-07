Manna ha ofrecido una actualización sincera sobre la situación contractual de McTominay, al admitir que las negociaciones han entrado en un periodo de incertidumbre. Reconoció que encontrar un punto en común sigue siendo un desafío, pese a que ambas partes han expresado su deseo de continuar su relación más allá de la actual fecha de vencimiento de 2028.

En una entrevista con DAZN, Manna abordó la especulación en torno a una posible ampliación para el centrocampista de 29 años. «¿La renovación de contrato de McTominay? Scott dijo que no sabe si renovará en este momento», explicó Manna. El director subrayó el compromiso del club con el jugador, pero destacó las complejidades que implican las negociaciones en el fútbol profesional. «Tiene un contrato de dos años, queremos hacerlo y él también quiere hacerlo. No siempre es fácil hacer coincidir las cosas, pero lo estamos intentando», añadió Manna.