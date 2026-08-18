En un acto de lanzamiento celebrado el martes, Masters se refirió a la falta de una resolución sobre los cargos financieros imputados al Manchester City. En una entrevista con talkSPORT, admitió que la espera para conocer un desenlace ha sido larga, pero subrayó la importancia de seguir el procedimiento adecuado.

El Manchester City fue acusado inicialmente en febrero de 2023, y una comisión independiente celebró una audiencia que concluyó en diciembre de 2024. Masters explicó la situación y dijo: "Con cada día que pasa, debemos estar un día más cerca. Obviamente no puedo hacer comentarios al respecto. Entiendo la frustración. Ha tardado más de lo esperado, pero tenemos que seguir el proceso".