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El Ittihad ante una encrucijada: ¿se acabó el sueño antes de empezar?

FEATURES
Al Ittihad vs Al Kholood
Al Ittihad
Al Kholood
1ª División
J. Wissing
Arabia Saudita
Alemania

Gran conmoción

El empate del Al-Ittihad ante el Al-Khaleej por 1-1, la noche del sábado, no fue solo la pérdida de dos puntos en la jornada inaugural de la Roshn Saudi League, sino que supuso una temprana señal de alarma para un equipo que afrontó la nueva temporada en medio de grandes esperanzas de ofrecer una imagen completamente distinta a la que había mostrado durante el periodo anterior.

Apenas unos días antes, la afición del "Decano" vivía un estado de optimismo tras la contundente victoria por cuatro goles ante el Al-Jazira emiratí en el playoff de la Liga de Campeones de Asia Élite, un partido que parecía traer consigo la promesa de una nueva temporada; sin embargo, el tropiezo ante el Al-Khaleej hizo resurgir rápidamente muchos interrogantes.

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    El póker del Al Jazira: ¿un verdadero comienzo o una excepción?

    El problema no es que el Ittihad haya empatado con el Al-Khaleej, pues la temporada aún está en sus inicios, y no resulta lógico emitir un juicio definitivo sobre un equipo a partir de un solo partido, pero lo llamativo es que el escenario trae a la memoria un problema que durante mucho tiempo aquejó al "Decano": ofrecer un gran partido y luego tropezar de forma inesperada, como si las victorias no llegaran a convertirse en una dinámica sostenida.

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    El póker frente al Al-Jazira elevó las expectativas de manera considerable, e hizo que la afición esperara que el mismo nivel se mantuviera en la Liga, pero el duelo ante el Al-Khaleej dejó claro que el camino todavía es largo, y que el Ittihad necesita más que una noche excepcional para demostrar que se ha convertido en un equipo capaz de competir con constancia.

    Al mismo tiempo, no se pueden ignorar las circunstancias que rodearon el encuentro ante el Al-Khaleej, y en primer lugar la expulsión de Danilo Pereira, una jugada que influyó directamente en el desarrollo del partido y obligó al Ittihad a disputar una parte importante del mismo con diez jugadores, lo que dio al rival la oportunidad de reaccionar y arrancar el empate.

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  • Señales preocupantes pese al golpe inicial

    Pero incluso teniendo en cuenta la expulsión, los indicadores actuales merecen una pausa para reflexionar. El Al-Ittihad todavía necesita más refuerzos, y la brecha entre las aspiraciones de la afición y lo que actualmente tiene la plantilla parece evidente, algo que han expresado numerosos expertos en fútbol.

    Mohamed Noor, leyenda del Al-Ittihad, no se limitó a hablar de la necesidad del equipo de realizar fichajes, sino que señaló el estado de descontento entre la afición, afirmando que el Al-Ittihad "no ha recibido el apoyo con el que podría atraer a jugadores", y que la limitación de los recursos financieros hace que el proceso de construir un equipo fuerte sea más complejo.

    Y aquí radica el verdadero problema; el Al-Ittihad no solo necesita recuperar su nivel técnico, sino también construir una plantilla capaz de soportar una temporada larga y competir contra clubes que cuentan con amplias opciones, porque depender de un grupo limitado de jugadores puede ser suficiente para ofrecer un gran partido, pero no garantiza la continuidad.

  • El veredicto está aplazado, pero la advertencia sigue presente

    Es demasiado pronto para afirmar que el sueño ha terminado o que la nueva experiencia del Al Ittihad ha fracasado, pues el equipo solo ha disputado un partido en la liga y todavía tiene por delante decenas de encuentros para enderezar el rumbo. Además, las circunstancias que rodean el inicio de la temporada son distintas a las de su fase intermedia, y la plantilla podría cambiar antes del cierre del mercado de fichajes.

    Pero, por otro lado, es difícil ignorar lo que dicen los primeros indicios. El Al Ittihad necesita convertir el póker ante el Al Jazira en un verdadero punto de partida y no en un simple momento pasajero, y demostrar que el empate ante el Al Khaleej fue consecuencia de unas circunstancias excepcionales, y no la continuación de un viejo patrón que se repite tras cada gran victoria.

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    La afición no busca ahora un milagro, sino señales claras de que el equipo avanza en la dirección correcta: refuerzos de calidad, estabilidad técnica, capacidad para mantener el nivel y una personalidad más fuerte en los partidos que se supone que debe resolver.

    El Al Ittihad no está ante un veredicto definitivo, pero sí, sin duda, ante una encrucijada temprana: o bien afronta el tropiezo ante el Al Khaleej como una advertencia que merece ser corregida y convierte el póker ante el Al Jazira en un auténtico punto de partida, o bien deja que la temporada transcurra de la misma manera que su afición está acostumbrada a ver, una victoria que eleva las esperanzas y luego un tropiezo que devuelve a todos al punto de partida.

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