El Ittihad ante una encrucijada: ¿se acabó el sueño antes de empezar?

El problema no es que el Ittihad haya empatado con el Al-Khaleej, pues la temporada aún está en sus inicios, y no resulta lógico emitir un juicio definitivo sobre un equipo a partir de un solo partido, pero lo llamativo es que el escenario trae a la memoria un problema que durante mucho tiempo aquejó al "Decano": ofrecer un gran partido y luego tropezar de forma inesperada, como si las victorias no llegaran a convertirse en una dinámica sostenida.

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El póker frente al Al-Jazira elevó las expectativas de manera considerable, e hizo que la afición esperara que el mismo nivel se mantuviera en la Liga, pero el duelo ante el Al-Khaleej dejó claro que el camino todavía es largo, y que el Ittihad necesita más que una noche excepcional para demostrar que se ha convertido en un equipo capaz de competir con constancia.

Al mismo tiempo, no se pueden ignorar las circunstancias que rodearon el encuentro ante el Al-Khaleej, y en primer lugar la expulsión de Danilo Pereira, una jugada que influyó directamente en el desarrollo del partido y obligó al Ittihad a disputar una parte importante del mismo con diez jugadores, lo que dio al rival la oportunidad de reaccionar y arrancar el empate.