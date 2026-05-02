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El Ipswich Town asciende a la Premier League, mientras el Wrexham queda eliminado en los play-offs en la última jornada de la Championship
De vuelta a la primera división en Portman Road
El Ipswich Town de Kieran McKenna sentenció la segunda plaza de ascenso al golear 3-0 al Queens Park Rangers en la última jornada. Tras una lucha a tres bandas con Millwall y Middlesbrough, los Tractor Boys controlaron el partido desde el inicio. George Hirst y Jaden Philogene encendieron la fiesta a los diez minutos, y Kasey McAteer puso la guinda.
El triunfo devuelve al Ipswich a la máxima categoría a la primera oportunidad. Tras quedar segundos en 2024, un mal momento los había relegado al puesto 19 con solo 22 puntos la temporada pasada. Sin embargo, la claridad táctica de McKenna ha revivido al equipo, y al final del partido los aficionados invadieron el campo para celebrar el ascenso.
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McKenna reflexiona sobre su «más difícil» triunfo en la fase de ascenso
Tras el partido, un emocionado McKenna reflexionó sobre su trayectoria con el club: «Significa mucho. Ha sido el más difícil. Estoy muy agradecido. Sé lo duro que hemos trabajado para cambiar la situación. El club vivió un gran ascenso, luego una caída en picado y una enorme rotación de jugadores. Las leyendas se marcharon y tuvimos que reconstruir el equipo», declaró McKenna a los periodistas.
Y añadió: «Todos nos hemos esforzado y nos merecemos estar donde estamos hoy. Conseguir el tercer ascenso en cuatro años en casa, en un soleado día de mayo, es perfecto. Hemos mejorado de forma constante a lo largo del año. No vamos a empezar a pensar en la Premier League hoy. Vamos a disfrutar de este momento».
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El sueño del Wrexham de llegar a los play-offs se esfuma
Mientras el Ipswich celebraba, el Wrexham lamentaba lo que pudo ser. El equipo de Ryan Reynolds y Rob McElhenney empezó el día en el último puesto de play-off, pero el 2-2 ante el Middlesbrough lo dejó séptimo. Una tarde caótica sentenció al conjunto de Phil Parkinson, pues los resultados en otros campos jugaron en su contra.
Los Red Dragons ganaban 2-1 al descanso gracias a Sam Smith, pero el Boro remontó. La victoria del Hull City sentenció las aspiraciones del Wrexham de lograr su cuarto ascenso consecutivo. Las estrellas de Hollywood deberán esperar al menos un año más para llevar la Premier League al Racecourse Ground.
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El Hull City se hizo con la última plaza para los play-offs de forma espectacular.
El Hull City se hizo con la última plaza de los play-offs tras ganar 2-1 al Norwich gracias a un doblete de Oli McBurnie. Wrexham y Derby lucharon, pero finalmente los Tigers mostraron más calma.
Ahora se une a Millwall, Southampton y Middlesbrough en los play-offs. El Boro, que soñaba con el ascenso directo, se centra ya en las semifinales, mientras que el Millwall, a un punto del segundo puesto tras ganar al Oxford United, completa un cuadro que promete una lucha intensa por el último billete a la Premier.