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El Ipswich pagará 4 millones de euros por el portero holandés tras alcanzar un acuerdo personal
Van Oevelen firma un contrato a largo plazo en Inglaterra
El Ipswich ha actuado con rapidez para cerrar su último fichaje, ya que Van Oevelen ha llegado a un acuerdo personal completo para incorporarse al club. Según De Telegraaf, el portero de 22 años está a punto de comprometer su futuro a largo plazo con los «Tractor Boys» mediante la firma de un contrato de larga duración que se extenderá hasta el verano de 2031.
Tras el avance decisivo en las negociaciones del sábado, el exguardameta del Volendam se someterá a las pruebas médicas en Inglaterra el domingo. Si todo sale bien, se unirá de inmediato a sus nuevos compañeros.
- AFP
Cifra récord en el traspaso del Volendam
El viernes, Volendam e Ipswich acordaron un traspaso de 4 millones de euros, la cifra base más alta que el club neerlandés ha recibido por un jugador.
El anterior traspaso del defensa del Tottenham Micky van de Ven al VfL Wolfsburgo, que alcanzó 8,5 millones gracias a porcentajes de reventa, sigue siendo el más lucrativo en total, pero la base por Van Oevelen supera los 3,5 millones iniciales de aquel.
El Valencia queda fuera de la pugna por el fichaje
El fichaje de Van Oevelen por el Ipswich llega tras una larga negociación en la que el Valencia, que ya había acordado un contrato de cinco años con el portero, no pudo pagar la valoración del Volendam. El Twente también mostró interés.
Tras ultimar detalles personales y el reconocimiento médico, el guardameta viajará a Inglaterra para incorporarse cuanto antes al Ipswich, que quiere tenerlo listo antes de la concentración de pretemporada en La Manga la próxima semana.
- Orange Pictures
Una campaña destacada a pesar de la decepción del descenso
Van Oevelen brilló la temporada pasada con el Volendam: lideró la Eredivisie en porcentaje de paradas y intervenciones por cada 90 minutos, aunque solo mantuvo la portería a cero en tres de sus 32 partidos. El equipo terminó en puesto de playoff de descenso y, tras perder los penaltis contra el Willem II, bajó a segunda división.
Desde su paso por la cantera, disputó 64 partidos oficiales y dejó la portería a cero en 13 ocasiones. Tenía contrato hasta 2028 cuando se marchó.
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