Myles Lewis-Skelly se ha visto en el centro de intensos rumores de traspaso, con Standard Sport informando de que Chelsea y Manchester United tuvieron la oportunidad de fichar al canterano. Sin embargo, el joven dejó que su fútbol hablase por él en el amistoso.

El Arsenal cerró su preparación de pretemporada con un empate 1-1 contra el equipo de Cesc Fàbregas, y Lewis-Skelly marcó el primero para el club de su vida en la primera parte.

Después de aprovechar un mal pase de Jean Butez, hizo el gesto de un corazón hacia las cuatro gradas y se golpeó el escudo en el pecho, un gesto que sugiere que está dispuesto a quedarse en el club al que representa desde que tenía ocho años.