95' OCASIÓN - Intervención espectacular de Josep Martinez, que se estira hacia su izquierda y manda a córner un disparo de Vermant, que poco antes había enviado por encima del larguero un remate a bocajarro.





93' GOL - Bonny recibe un pase en profundidad de Stankovic, entra en el área por la izquierda, recorta hacia su derecha y fusila la portería defendida por Sommer para dar esperanzas al Inter.





87' GOL - Otro pase en profundidad del Brujas y otro hueco en el centro de la defensa del Inter. Esta vez es Vermant quien se queda mano a mano con Martinez y lo supera con una vaselina.





87' OCASIÓN - Gran jugada de Bonny por la banda izquierda y centro tenso y potente al corazón del área, donde Lautaro Martinez se anticipa y remata, pero Sommer detiene el balón.





81' GOL - Sucic se deshace de su marcador en la frontal del área y obliga a intervenir a Sommer, que rechaza hacia el centro. Lautaro Martinez es el más rápido en llegar al rechace y marca.





74' GOL - Otro contraataque sorprende al Inter desprotegido por la derecha. El balón llega a Forbs en el centro del área y este dispara raso con la izquierda. Martinez detiene el tiro por instinto, pero el balón cae a los pies de Tresoldi, que se coloca para rematar en un instante y vuelve a marcar. Triplete.





72' OCASIÓN - Paradón de Josep Martinez, que lee la internada por el centro de Potts y detiene por instinto, con la mano abierta, su disparo cercano con la derecha.





70' PALO - El Inter vuelve a mostrar dudas en defensa y esta vez es Virgili quien recorta hacia su derecha y saca un disparo raso que se estrella en el palo derecho de la portería de Martinez.





63' GOL - Pase largo de Sabbe que aprovecha la velocidad de Forbs, capaz de anticiparse y superar a Dimarco. Josep Martinez intenta salir muy lejos de su portería, pero Forbs dispara y lo supera. El balón le llega a Tresoldi, que marca a puerta vacía.





57' LESIÓN - Spileers entra al choque con Dimarco, que aparta el balón y acaba derribado, aunque Saggi deja seguir el juego. El peor parado es el propio defensa, que después tiene que abandonar el campo sostenido por los médicos del Brujas.





56' ¡MILAGRO DE SOMMER! - Una jugada increíble y afortunada del Inter deja, tras un rebote, a Lautaro Martinez solo ante Sommer. Primero amaga con disparar para hacer caer al portero y luego remata con la derecha, pero Sommer, desde el suelo, consigue estirar la pierna y parar. Error clamoroso del delantero argentino y gran parada del guardameta.





53' OCASIÓN - Bastoni avanza sin oposición hasta la frontal del área. Su disparo-centro se desvía a córner.





50' OCASIÓN - Diouf se marcha al contraataque y sirve el balón a Thuram en la frontal del área. El 9 recorta hacia su derecha y busca el tiro con rosca, pero el balón se va por poco.





44' GOL - Gran contraataque del Inter: Thuram conduce el balón durante 35 metros y, al llegar a la frontal del área, sirve el desmarque de Dimarco. El carrilero toca de tacón a la primera hacia una esquina del área pequeña, donde Lautaro Martinez se apoya en Mechele, se libra de él y dispara para batir a Sommer por el palo lejano.





43' OCASIÓN - Bastoni se eleva para rematar de cabeza el córner y dirige el balón a portería, pero Sommer reacciona rápido y detiene.





42' OCASIÓN - Otra ocasión para Lautaro Martinez, cuyo disparo con la izquierda es bloqueado por la defensa. El propio Lautaro es el más rápido en llegar al rechace, pero su remate con el exterior de la derecha se desvía a córner.





36' GOL ANULADO - Calhanoglu lanza una falta desde tres cuartos de campo y encuentra el desmarque de Lautaro en el centro del área. Remate de cabeza y Sommer batido, pero el asistente señala un fuera de juego que confirma el VAR.





34' OCASIÓN - Otro contraataque del Brujas con espacios sorprende desprevenida a la defensa del Inter. Vrigili llega hasta la frontal del área, recorta hacia su derecha y busca el tiro con rosca. El balón se va por poco de la portería de Martinez, que, de todos modos, se había lanzado para seguir la trayectoria.





32' LARGUERO - Calhanoglu intenta resarcirse: recoge un balón en la frontal, amaga con disparar con la izquierda y hace caer a su marcador antes de soltar un potente derechazo que se estrella de lleno en el larguero, con Sommer batido. Barella intenta rematar el rechace con todo a favor, pero desperdicia la ocasión al enviar el balón muy por encima del larguero.





30' GOL - Tresoldi lanza desde el punto de penalti, engaña a Martinez y coloca el balón justo por debajo de la escuadra.





29' PENALTI - Contraataque de Frobs de un extremo al otro del campo tras un córner a favor del Inter. El extremo del Brujas encara a Calhanoglu, lo supera y este lo derriba.Solo ve la amarilla porque la acción no conlleva expulsión.





27' AMARILLA - Spileers golpea con la mano en la cara a Lautaro y ve la amarilla.





26' LARGUERO - Tras un córner, Tresoldi se coloca para rematar un balón suelto y saca un potente derechazo que, con Martinez batido, se estrella en el larguero.





11' OCASIÓN - Lautaro Martinez se gira en la frontal del área y se hace hueco para disparar, pero su remate sale centrado y sin demasiada fuerza, lo que permite a Sommer detenerlo sin problemas.





6' OCASIÓN - Bisseck controla bien un balón en el centro del campo, juega en profundidad y envía a Thuram al área. El delantero hace un control orientado y remata con el exterior de la derecha para adelantarse a Sommer, pero el balón pasa rozando el palo lejano.





4' - Sommer sale atento para evitar el peligro y se anticipa a Diouf, que había entrado en el área desde la derecha.





0' - El partido comienza a las 21 en el estadio Giuseppe Meazza, en San Siro.





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