Matteo Tognozzi negocia por Davide Frattesi.





En septiembre, tras dejar la Juventus, se convirtió en director deportivo del Rio Ave, propiedad de Evangelos Marinakis, dueño también del Olympiacos y del Nottingham Forest.Este último club, representado por Tognozzi, ha reanudado la negociación por el centrocampista del Inter, ya buscado en invierno.





Ahora, con Tognozzi como intermediario, han ofrecido 25 millones más bonificaciones, por debajo de los 30 que pide el Inter. Si Frattesi sale, el club podría rechazar los 40 millones que la Premier ofrece por Stankovic.



