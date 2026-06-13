Matteo Tognozzi negocia por Davide Frattesi.





En septiembre, tras dejar la Juventus, se convirtió en director deportivo del Rio Ave, propiedad de Evangelos Marinakis, quien también controla Olympiacos y Nottingham Forest. Este último busca desde enero fichar al centrocampista del Inter.





Ahora, con Tognozzi como intermediario, el Forest se ha reunido con el Inter y ofrece 25 millones, mientras el club italiano pide 30. Si Frattesi sale, el Inter podría rechazar los 40 millones que la Premier ofrece por Stankovic.



