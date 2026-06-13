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cm grafica frattesi inter 2025 26 16 9Getty Images

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El Inter y Frattesi conversan con Tognozzi para el Nottingham Forest, pero podrían acabar en la Juventus. Stankovic…

Inter Milán
D. Frattesi
Juventus
Fichajes
Nottingham Forest
A. Stankovic

Los nerazzurri piden 30 millones de euros por el centrocampista italiano y podrían rechazar 40 millones por el serbio que acaban de fichar de nuevo.

Matteo Tognozzi negocia por Davide Frattesi.


En septiembre, tras dejar la Juventus, se convirtió en director deportivo del Rio Ave, propiedad de Evangelos Marinakis, quien también controla Olympiacos y Nottingham Forest. Este último busca desde enero fichar al centrocampista del Inter.


Ahora, con Tognozzi como intermediario, el Forest se ha reunido con el Inter y ofrece 25 millones, mientras el club italiano pide 30. Si Frattesi sale, el Inter podría rechazar los 40 millones que la Premier ofrece por Stankovic.


  • STANKOVIC

    El joven serbio, nacido en 2005, ha sido recomprado por 23 millones de euros, 13 más de los que se obtuvieron hace un año con su traspaso al Brujas. Allí jugó la Liga deCampeones y ganó la liga belga tras su cesión al Lucerna suizo.


    Chivu lo conoce bien, pues lo entrenó en el filial del Inter junto a Pio Esposito, quien a la misma edad se convirtió en su referente. Ahora Stankovic debe aprovechar la pretemporada para demostrar que está listo para dar el salto al primer equipo, tal como hizo el internacional italiano en el Mundial de Clubes de 2023.


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  • DE FRATTE

    Volviendo a Frattesi, la Juventus de Spalletti también lo quiere. El técnico pide el regreso de Tognozzi, quien podría fichar por los bianconeri junto al centrocampista.


    Además, la Juve y el Nottingham Forest cuentan con dos extremos que interesan al Inter como recambios de Denzel Dumfries, fichado por el Real Madrid, y como alternativa a Marco Palestra, de vuelta en el Atalanta tras cesión al Cagliari: el italiano Andrea Cambiaso y el suizo Dan Ndoye, ex del Bolonia.