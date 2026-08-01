Getty Images Sport
Traducido por
El Inter vuelve a la carga por Curtis Jones con una oferta de 30 millones de libras, pero el club de la Serie A no alcanza la cifra que pide el Liverpool por el centrocampista
El Inter lanza una oferta de 30 millones de libras por Jones
El Inter ha puesto sus ojos en Jones, centrocampista del Liverpool. El gigante de la Serie A presentó recientemente una oferta de 30 millones de libras para llevarse al inglés a San Siro este verano. Sin embargo, el Liverpool rechazó rápidamente el primer acercamiento, según Gazzetta. El club de la Premier League pide una cantidad más cercana a los 40 millones de euros antes de plantearse dejar salir a su canterano.
La cúpula del Inter, encabezada por el presidente Beppe Marotta y el director deportivo Piero Ausilio, sigue decidida a conseguir su objetivo. Ambos mantuvieron recientemente una cena estratégica con el entrenador Cristian Chivu para hablar de sus próximos movimientos en el mercado de fichajes.
- Getty Images Sport
Chivu, desesperado por la estrella del Liverpool
Chivu pidió específicamente a Jones que reforzara su centro del campo. El técnico rumano desea un perfil único que actúe como una séptima opción de carácter disruptivo en su sistema preferido, y considera que el jugador de 25 años encaja a la perfección. Jones se ha mostrado cada vez más descontento en Merseyside después de quedar relegado a un papel secundario en la plantilla con el nuevo entrenador Andoni Iraola.
El centrocampista está abierto a un nuevo desafío en Italia y, según se informa, vería con buenos ojos un movimiento a San Siro. No sería el único inglés en llegar a Milán este verano. El Inter ya está ultimando un acuerdo por el defensa del Manchester City John Stones, que actualmente está pasando el reconocimiento médico en Italia.
El Inter debe aligerar la plantilla
Antes de que el Inter pueda asegurarse a Jones, debe aligerar su sobrecargado centro del campo. El club de la Serie A cuenta actualmente con una gran cantidad de opciones en la medular y necesita generar fondos mediante ventas de jugadores.
Davide Frattesi representa el problema más urgente para el gigante italiano. El internacional italiano está presionando para salir y relanzar su carrera en otro lugar, pero el Inter aún no ha recibido ninguna oferta adecuada por sus servicios. El club también planea desprenderse de Kristjan Asllani, mientras que el joven talento Ebenezer Akinsanmiro ya se ha unido al Monza. Dar salida a estos jugadores con un papel secundario es una necesidad absoluta para hacer sitio a Jones.
- Getty Images Sport
Jugando a la paciente espera
El Inter está dispuesto a jugar una partida paciente en su intento de hacerse con el descarte del Liverpool. El club italiano espera que aguantar hasta finales de agosto obligue al Liverpool a rebajar sus exigencias económicas. El Liverpool podría arriesgarse a enemistarse con un jugador formado en casa si lo mantiene aparcado en el banquillo. El equipo de la Serie A cree que esta presión acabará jugando a su favor y forzará un compromiso a medida que se acerque el cierre del mercado.
Mientras la plantilla del primer equipo viaja por Hong Kong y Perth en su gira de pretemporada, Marotta y Ausilio se quedarán en Europa. Los directivos están totalmente centrados en mantener un diálogo abierto con el Liverpool para lograr un avance decisivo.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias