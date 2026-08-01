El Inter vuelve a la carga por Curtis Jones con una oferta de 30 millones de libras, pero el club de la Serie A no alcanza la cifra que pide el Liverpool por el centrocampista

El Inter ha puesto sus ojos en Jones, centrocampista del Liverpool. El gigante de la Serie A presentó recientemente una oferta de 30 millones de libras para llevarse al inglés a San Siro este verano. Sin embargo, el Liverpool rechazó rápidamente el primer acercamiento, según Gazzetta. El club de la Premier League pide una cantidad más cercana a los 40 millones de euros antes de plantearse dejar salir a su canterano.

La cúpula del Inter, encabezada por el presidente Beppe Marotta y el director deportivo Piero Ausilio, sigue decidida a conseguir su objetivo. Ambos mantuvieron recientemente una cena estratégica con el entrenador Cristian Chivu para hablar de sus próximos movimientos en el mercado de fichajes.







