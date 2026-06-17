¡El Inter tiene un nuevo portero! El campeón de la Serie A llega a un acuerdo con la estrella de la Lazio

La marcha de Provedel pone fin a cuatro años en Roma, donde se había ganado el afecto de la afición. Su situación en el Stadio Olimpico cambió tras la salida de Maurizio Sarri, ahora en el Atalanta y su principal valedor en el club. Gennaro Gattuso, próximo entrenador, tiene otras preferencias tácticas. Gattuso ya habría designado a Christos Mandas como titular, con Edoardo Motta como suplente.

Ante esta situación, Provedel prefiere recomenzar con los vigentes campeones del Scudetto. El exguardameta del Spezia ya pactó sus condiciones con los nerazzurri y, según los rumores, firmará un contrato de tres años a 1,5 millones de euros por temporada, más bonificaciones por rendimiento, lo que le garantiza su futuro en la élite italiana hasta 2029.