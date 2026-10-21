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FBL-EUR-C1-INTER-SHAKHTAR DONETSKAFP
Emanuele Tramacere
Traducido por

El Inter sufre, se queda con diez, pero logra su primera victoria en la Champions: 1-0 ante el Shakhtar

Inter Milán
Shakhtar Donetsk
Liga de Campeones
Inter Milán vs Shakhtar Donetsk

Sigue el Inter-Shakhtar Donetsk, partido correspondiente a la 3.ª jornada de la fase de liga de la Champions League.

El Inter consigue por fin su primera victoria en esta Champions League 2026/2027 y lo hace a la antigua usanza, como un equipo imprevisible y capaz de grandes gestas incluso en los momentos más complicados. Ante el Shakhtar, en San Siro, ganó 1-0 con un gol de Carlos Augusto que llegó cuando el Inter ya jugaba con diez por las dos ingenuas tarjetas amarillas que vio Bastoni en tres minutos.


Tenía que ser un partido distinto a los anteriores y, en parte, lo fue. En los primeros 45 minutos, tras una ofensiva inicial del Inter en la que el portero Riznyk negó el gol a Thuram y Bonny, el equipo retrasó su posición e intentó contener a un Shakhtar que fue creciendo hasta el descanso.


En la segunda parte cambió el guion. Las sustituciones de Chivu en el minuto 60 dieron un impulso y devolvieron el brío al Inter, pero la expulsión de Alessandro Bastoni, que vio dos amarillas en tres minutos, lo frenó de inmediato. El equipo tuvo que reorganizarse en un 4-4-1, pero Carlos Augusto encontró un hueco en los espacios desprotegidos y marcó el 1-0 en el minuto 77. Josep Martínez salvó el resultado dos veces en los últimos minutos y aseguró al Inter una primera victoria que puede relanzar su camino en la Champions League.


INTER-SHAKHTAR 1-0

GOLEADOR: 77' Carlos Augusto (I)



  • GOLES Y JUGADAS DESTACADAS

    88' DOBLE PARADA - Josep Martinez silencia a los críticos. Primero reacciona rapidísimo para mandar a córner el disparo raso de Newerton y después vuela para detener el cabezazo de Matvienko.


    84' OCASIÓN - Thuram se abre paso a codazos por la derecha y supera a Matvienko. Sirve un balón perfecto al centro del área, donde llega Mkhitaryan, que no consigue coordinarse para rematar de primeras cuando estaba solo ante Riznyk y, finalmente, tras controlar hacia dentro, dispara fuera.


    79' GOL ANULADO - Pase en profundidad de Nazaryna que encuentra a Newerton solo ante Josep Martinez. Controla y dispara a gol, pero el asistente levanta de inmediato la bandera y lo anula por un fuera de juego evidente.


    77' GOL - El Inter recupera el balón y Mkhitaryan lo mantiene en juego abriéndose a la izquierda. Levanta la cabeza y envía un pase preciso a Carlos Augusto, que sorprende a Bondar y bate a Riznyk en su salida.


    69' BASTONI, EXPULSADO - En solo 3 minutos, Bastoni ve dos tarjetas amarillas y deja al Inter con 10. El central recibe la primera por protestar al cuarto árbitro y después, en un córner cargado de provocaciones, empuja con las manos en la cara a Ocheretko, que «vende» bien el empujón y convence al árbitro para que le muestre la segunda amarilla.


    66' OCASIÓN - Intervención milagrosa de Riznyk, que salva al Shakhtar. Thuram recibe el balón escorado a la izquierda, recorta hacia su derecha superando a Marlon y saca un disparo con efecto, ligeramente desviado, que parece destinado a la escuadra más alejada. Riznyk vuela y lo manda a córner.


    60' OCASIÓN - Los recién incorporados agitan el partido de inmediato. Diouf y Bisseck combinan en carrera, pero este último es frenado en el último momento dentro del área. La jugada continúa y el balón le llega a Bonny, que recorta hacia su derecha y dispara, pero Riznyk detiene el remate.


    55' AMARILLA - Alisson intenta una filigrana «a lo Neymar» y se lanza hacia delante con el balón por encima de la cabeza de Dimarco. Thuram interviene con dureza y lo derriba, lo que provoca también un corrillo de protestas que lleva al árbitro a mostrarle la amarilla al francés.


    40' OCASIÓN - ¡Se salva el Inter! En un saque de esquina desde la derecha, Barella pierde la marca de Bondar, que se impone por alto y dirige el balón hacia la escuadra, pero Josep Martinez vuela y lo despeja con la mano lejos de la portería.


    21' OCASIÓN - Otra gran parada de Riznyk, que detiene el remate a la media vuelta de Bonny desde la frontal. El balón queda suelto en el área, pero Matvienko se anticipa en el último momento al propio Bonny.


    19' PROTESTA EL INTER - En un saque de esquina desde la derecha, Akanji se eleva para prolongar de cabeza y golpea el brazo, flexionado, de Marlon. El balón queda suelto y Bonny, tras el toque de Barella, remata alto. Para Calvarese, analista arbitral de Prime: «El brazo está flexionado y no es sancionable».


    7' - Esta vez es el Inter el que se ve sorprendido. Pedrinho recorre 30 metros con el balón en los pies y prueba suerte con la izquierda desde la frontal, pero su disparo es desviado y Josep Martinez lo detiene con facilidad.


    5' OCASIÓN - El Inter vuelve a recuperar el balón y Calhanoglu dispara desde la frontal. El balón se va fuera.


    3' OCASIÓN - Sucic recupera el balón y se lo pasa a Bonny dentro del área. Este asiste a Thuram, que intenta un disparo cruzado con la derecha, pero Riznyk lo detiene.


    0' El partido arranca en el Giuseppe Meazza de San Siro a las 21


    AQUÍ, INFORMACIÓN, ESTADÍSTICAS Y EL MINUTO A MINUTO

  • INTER-SHAKHTAR: FICHA DEL PARTIDO

    Inter-Shakhtar 1-0


    Gol: 77' Carlos Augusto (I)


    INTER (3-5-2): Josep Martínez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Spence (59' Diouf), Barella, Calhanoglu (59' Zielinski), Sucic (73' Luis Henrique), Dimarco (59' Bisseck); Bonny (75' Mkhitaryan), Thuram.

    Suplentes: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Stante, Bovio, Mosconi, Pio Esposito.

    Entrenador: Chivu.


    SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Riznyk; Vinícius Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Ocheretko (72' Isaque); Alisson Santana (82' Bruninho), Pedrinho (32' Nazaryna), Marlon Gomes, Mendoza (72' Newerton); Kauã Elias (72' Traore).

    Suplentes: Fesiun, Kryskiv, Ghram, Karavaiev, Gabriel Carvalho, Lucas Ferreira, Luca Meirelles.

    Entrenador: Arda Turan.


    Árbitro: Osmers (GER)

    Amonestados: Ocheretko (S), Thuram (I), Marlon (S), Sucic (I)

    Expulsado: Bastoni (I) por doble amarilla

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