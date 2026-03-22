El Inter sigue sin ganar y mantiene viva la lucha por el Scudetto: comparamos los calendarios, porque el Nápoles y el Milan aún pueden aspirar al título. Pero Chivu tiene una ventaja

El Inter ya no sabe ganar.
Parece una casualidad, pero el mes de marzo terminará —debido al parón por los partidos de las selecciones nacionales, en el que también la Italia de Gattuso se jugará el pase a el próximo Mundial de Canadá, Estados Unidos y México— sin ninguna victoria para el equipo nerazzurro dirigido por Cristian Chivu (aunque, debido a la sanción de la jornada anterior, en la noche del Franchi estuvo presente Kolarov como entrenador principal): de hecho, tras el empate a 0-0 en el partido de ida de las semifinales de la Copa de Italia contra el Como, llegó la derrota en el derbi contra el Milan y los dos empates consecutivos por 1-1, primero en casa contra el Atalanta y luego a domicilio contra la Fiorentina.
Un dato que demuestra que la lucha por el Scudetto está más abierta que nunca.