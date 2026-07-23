Según Sky Sports, los Gunners buscan actuar ya ante la grave recaída de Saliba en la semifinal del Mundial contra España, que agrava los problemas de espalda que arrastra desde hace meses. El club londinense informó ayer que el tiempo de recuperación, aún impreciso, será prolongado, por lo que el Arsenal debe regresar al mercado de fichajes. Entre los candidatos para el equipo de Mikel Arteta figuran Ezri Konsa, del Aston Villa, y John Stones.