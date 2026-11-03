Solo tenía que ganar el Inter al Feyenoord para olvidar el derbi perdido ante el Milan y, sobre todo, mantener la dinámica positiva iniciada con la victoria sobre el Shakhtar para escalar puestos en la clasificación de la fase de liga de la Champions League 2026/2027. Y en De Kuip lo consiguió con un contundente 3-0, fruto de un dominio que comenzó desde los primeros compases y de una efectividad de cara a puerta que hacía tiempo que no se veía en el Inter.
El marcador lo abrió Yann Bisseck con un golazo (un disparo con rosca con la zurda desde la frontal del área) y una celebración polémica, llevándose un dedo a la boca para acallar a sus críticos. Después de una breve reacción del Feyenoord, Pio Esposito volvió a inclinar el partido: estuvo atento y tuvo la fortuna de situarse donde caía el centro-chut desviado de un Spence que estaba jugando a gran nivel para marcar el 2-0 de cabeza. Al comienzo de la segunda parte, y poco después de los primeros cambios de Chivu, llegó el 3-0 de Zielinski, también muy inspirado, con un gran zurdazo desde lejos. El tercer gol acabó con las aspiraciones del Feyenoord y silenció De Kuip, mientras Chivu podía permitirse dar descanso a los jugadores que más minutos han disputado últimamente.
La victoria fue convincente en todos los aspectos: por mantener la portería a cero, por su gran eficacia ofensiva y por su capacidad para controlar el ritmo. Pero, sobre todo, fue una respuesta contundente a quienes daban al Inter por un equipo en crisis y un gran impulso en la clasificación: ahora, a la espera de los partidos programados para mañana, miércoles 4 de noviembre, el Inter asciende al 14.º puesto, en plena zona de playoff y a dos puntos del Bayern de Múnich, 8.º con 8 puntos y último de los equipos que, por ahora, accederían a octavos.
FEYENOORD-INTER 0-3
GOLEADORES: 8' Bisseck (I) 34' Pio Esposito (I), 54' Zielinski (I)