A pesar de la disposición del jugador a marcharse, sigue existiendo una brecha importante entre ambos clubes en lo que respecta al precio del traspaso. El Liverpool se mantiene firme en una cifra cercana a los 40 millones de euros, una cantidad que el Inter no está dispuesto a alcanzar en estos momentos, sobre todo porque el contrato de Jones expira el próximo año.

Según Tuttosport, el conjunto italiano está ahora en una posición inmejorable para programar una nueva ronda de conversaciones. Tras la cesión de Davide Frattesi a la Lazio, el Inter ha liberado con éxito el espacio necesario en la plantilla para dar cabida a Jones, y se espera que esta semana haya un nuevo contacto directo con el Liverpool en un intento de cerrar por fin su fichaje.

Como parte de este renovado intento, según las informaciones, el Inter está preparando una oferta formal de 30 millones de euros más variables, con la esperanza de que la amenaza de perder al jugador gratis el próximo verano obligue al Liverpool a rebajar sus exigencias. El campeón italiano cree que la presión del contrato a punto de expirar, unida al claro deseo del jugador de salir, acabará llevando a un acuerdo que encaje en su presupuesto y que, al mismo tiempo, proporcione al Liverpool un retorno respetable.