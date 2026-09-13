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Gianluca Minchiotti

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El Inter se lanza de inmediato a por Romano y Mendy: un ojeador del Inter en el Atalanta-Cagliari

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Cagliari
A. Romano
P. Mendy

El Inter sigue a la caza de nuevos talentos y también mantiene bajo vigilancia a los del Cagliari

El Inter sigue monitorizando con atención a los jóvenes talentos del panorama italiano y también mira en casa del Cagliari: en la libreta de la directiva del Inter han acabado Alessandro Romano y Paul Mendy.


De hecho, un ojeador del Inter estuvo presente en el New Balance Arena con motivo de Atalanta-Cagliari, con el objetivo de seguir de cerca al centrocampista de la generación de 2006 y al delantero senegalés, autor del gol que regaló al equipo de Pisacane la ventaja momentánea. Lo informa Pasquale Guarro.

  • Especialmente positivas fueron las valoraciones sobre Romano, apreciado por su calidad técnica, la limpieza en el manejo del balón y la capacidad de leer el juego. El perfil del joven centrocampista se interpreta más como el de un mediocentro en un centro del campo de dos, más que como el de un interior. Muy buenas impresiones también con Mendy, un talento que ha mostrado calidad y un importante margen de crecimiento. El delantero senegalés, además del gol marcado, habría convencido a los observadores del Inter por su potencial y por una base técnica y atlética sobre la que poder seguir construyendo.

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