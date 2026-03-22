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Emanuele Tramacere

Traducido por

El Inter se interesa por Andrey Santos: se han celebrado reuniones con su agente y el Chelsea ya ha rechazado una oferta de 50 millones

Nuevo objetivo de fichaje para los nerazzurri en el centro del campo.

El Inter mira hacia el futuro con las ideas claras también en lo que respecta al mercado de fichajes. La revolución veraniega será una realidad y, salvo sorpresas, traerá consigo un pequeño pero importante cambio en el esquema táctico que ha marcado los últimos siete años: el 3-5-2. La idea del club nerazzurro es modificar el sistema táctico incorporando un centro del campo más físico y añadiendo calidad e imprevisibilidad en la zona de ataque.


También y sobre todo en esta perspectiva, tal y como informa Fabrizio Romano, hay que destacar los contactos y el interés que sigue existiendo por Andrey Santos, centrocampista del Chelsea.


  • CONTACTOS YA REGISTRADOS

    El Inter, en los últimos tiempos (y también durante el verano de 2025), se reunió en varias ocasiones con Giuliano Bertolucci y Kia Joorabchian, agentes e intermediarios cercanos a los representantes del jugador nacido en 2004 y formado en el Vasco da Gama.

    No llegó a nada porque el Chelsea, que lo había traído de vuelta a casa desde el Estrasburgo, lo consideraba un posible titular.

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  • EL CHELSEA RECHAZA LA OFERTA DE 50 MILLONES, PERO...

    Las cifras de la posible operación se consideraban en aquel momento fuera de mercado, hasta tal punto que, según reveló Romano, el Chelsea llegó incluso a rechazar una oferta de 50 millones de euros procedente de Arabia Saudí.

    Desde entonces, sin embargo, la estrategia de los Blues con respecto al jugador ha cambiado hasta tal punto que, entre la Premier League y la Liga de Campeones, solo ha sido titular en 13 partidos.

  • EN VERANO, EL ASALTO

    Al Inter le gusta; la situación en el Chelsea ya no está tan clara y, por lo tanto, este verano, si se dan las condiciones adecuadas, podría volver a considerarse un posible fichaje para los nerazzurri. La directiva de Viale della Liberazione sigue siguiéndole la pista, aunque no es el único nombre en la lista para esa posición.



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