El Inter se interesa por Andrey Santos: se han celebrado reuniones con su agente y el Chelsea ya ha rechazado una oferta de 50 millones

El Inter mira hacia el futuro con las ideas claras también en lo que respecta al mercado de fichajes. La revolución veraniega será una realidad y, salvo sorpresas, traerá consigo un pequeño pero importante cambio en el esquema táctico que ha marcado los últimos siete años: el 3-5-2. La idea del club nerazzurro es modificar el sistema táctico incorporando un centro del campo más físico y añadiendo calidad e imprevisibilidad en la zona de ataque.





También y sobre todo en esta perspectiva, tal y como informa Fabrizio Romano, hay que destacar los contactos y el interés que sigue existiendo por Andrey Santos, centrocampista del Chelsea.



