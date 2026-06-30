Como se esperaba, el Inter se ha despedido hoy de Francesco Acerbi, Matteo Darmian y Stefan de Vrij, cuyos contratos vencen y no se renovarán. Según Calcio e Finanza, sus salidas le ahorrarán al club más de 3,5 millones en amortizaciones para la temporada 2026/27 y reducirán la masa salarial bruta en más de 16,3 millones, principalmente por el salario de De Vrij.
AFP
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El Inter se despide de Sommer, Acerbi, Darmian y de Vrij, liberando 20 millones en salarios
TODAS LAS CIFRAS
La amortización de Sommer era de 2 407 228 euros, el sueldo bruto de 3 275 000, lo que suma un total de 5 682 228. Acerbi: 1 076 184 € de amortización y 2 775 000 € de sueldo bruto, total 3 851 184 €. Darmian: 90 279 € de amortización y 3 275 000 € de salario bruto, total 3 365 279 €. De Vrij: sin amortización y 7 030 000 € de salario bruto.