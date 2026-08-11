El Inter se acerca a un acuerdo por la estrella del Tottenham Djed Spence mientras el conjunto nerazzurro identifica al sucesor de Denzel Dumfries

El Inter ha movido ficha por Spence, con el internacional inglés del Tottenham ya firmemente en el punto de mira del Inter. Según La Gazzetta dello Sport, en las últimas horas las negociaciones entre ambos clubes se han intensificado de manera significativa, acercando a las partes a un acuerdo definitivo que llevaría al jugador de 26 años a Milán. Se espera que la operación se cierre por una cantidad en torno a 30 millones de euros más bonus por rendimiento. Salvo complicaciones de última hora, Spence será el hombre encargado de suceder a Denzel Dumfries, que se ha marchado al Real Madrid, cubriendo así el último vacío que quedaba en la estructura de la plantilla de Chivu mientras el club se prepara para pelear por el título.

Sin embargo, los aficionados quizá tengan que esperar un poco para ver al defensa en acción en competición oficial. Al igual que su compatriota John Stones, que abrió el camino al talento inglés en el club, Spence solo ha regresado recientemente a los entrenamientos tras un largo descanso después de sus actuaciones con Inglaterra en el Mundial.