El Inter recupera a Calhanoglu: entrenamiento con el grupo, estará ante el Parma

Así pues, Calhanoglu debería volver a ser protagonista también en el once titular que Cristian Chivu repetirá a la vuelta del parón y que verá al Inter comprometido el sábado 10 de octubre en San Siro contra el Parma.





El técnico rumano debería premiar a los jugadores con los que ha podido trabajar más durante este parón, con Dimarco y Spence que deberían ocupar las bandas, Carlos Augusto que podría partir como central izquierdo, mientras que Marcus Thuram sería titular indiscutible en ataque. Y en el centro del campo, Calhanoglu en la creación, Jones a su lado y Mkhitaryan, que aprieta.