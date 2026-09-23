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Emanuele Tramacere
Traducido por

El Inter no tiene prisa por la renovación de Calhanoglu: sigue terminando contrato

Inter Milán
H. Calhanoglu

El centrocampista sigue con contrato hasta final de temporada

Ya han pasado 10 días desde que el nuevo director deportivo del Inter, Dario Baccin, en su primera aparición pública en su nuevo cargo en la previa del partido que luego ganó por 5-3 al Udinese, confirmara ante la prensa el inicio de los contactos y de las negociaciones para las renovaciones de dos de los jugadores más importantes de la actual plantilla, cuyo contrato vencía el 30 de junio de 2027: Federico Dimarco y Hakan Calhanoglu.

Si para el lateral italiano la cláusula de prórroga automática hasta 2028, que ya se ha activado, ha reducido la urgencia de una reunión, para el centrocampista turco la necesidad de encontrar un acuerdo, si el objetivo es retenerlo todavía en Milán, está empezando a hacerse apremiante. Pero ¿en qué punto está la negociación?


  • LAS PALABRAS DE BACCIN

    Los contactos, sobre todo telefónicos, con su agente Gordon Stipic sí han existido, Baccin lo confirmó de hecho precisamente en aquella primera entrevista: "Tenemos una plantilla fuerte, estamos afrontando las conversaciones con tranquilidad y cuando tengamos novedades, sin duda os las haremos saber, pero no hay prisa. Tenemos las ideas claras y los futbolistas quieren quedarse. Queremos mantener a este equipo al nivel más alto posible respetando los límites financieros"

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  • EL INTER NO TIENE PRISA

    Sin embargo, la frase clave de estas declaraciones es la misma que, según informa Sky Sport, el Inter sigue repitiendo también a los agentes del jugador: "no hay prisa".

    El Inter es consciente de la importancia del turco para la forma de jugar de este equipo, pero valora en conjunto todo el impacto que este jugador tiene no solo a nivel técnico.

    Calhanoglu tiene en cualquier caso 32 años y cumplirá 33 en febrero, ha empezado a tener muchos problemas físicos en el transcurso de las dos últimas temporadas y, sobre todo, es uno de los 3 jugadores con el salario más alto de toda la plantilla, superando los 6,5 millones de euros anuales.

  • PROPUESTA A LA BAJA

    La otra frase clave de la entrevista de Dario Baccin es la que subraya la necesidad de «respetar los límites financieros» y es aquí donde entra en escena una nueva política para las renovaciones de contrato de los jugadores mayores de 30 años: no a los contratos largos, propuestas a ser posible anuales con opción y, sobre todo, una gran parte del coste salarial ligada a bonus por rendimiento y no a la parte fija.

    En esencia, a Calhanoglu se le ha planteado un contrato de 1 año + 1 año adicional opcional, con cifras mucho más bajas de parte fija respecto a los 6,5 millones actuales, pero también muchos bonus ligados sobre todo a las presencias, para protegerse precisamente del creciente número de lesiones que está sufriendo.

    En estas condiciones, hoy las partes están alejadas, pero no hay ninguna prisa por encontrar ahora un acuerdo, ni por parte del Inter, ni por parte del jugador, que en cualquier caso está muy a gusto en Milán, pero que desde hace tiempo escucha los cantos de sirena de un rico regreso a su país, Turquía.

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