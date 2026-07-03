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Ake Manchester CityGetty

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El Inter no solo busca a Chalobah para la defensa: Ausilio busca un segundo refuerzo y surge la opción de Nathan Aké

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Nathan Aké

El defensa central holandés tiene el contrato a punto de vencer en 2027 y busca más minutos de juego

Piero Ausilio ha sido claro: las salidas de Francesco Acerbi, Stefan de Vrij y Matteo Darmian, con contratos a punto de expirar, obligan al Inter a reforzar la defensa. Tarik Muharemovic y Oumar Solet, los primeros objetivos del verano, ya se descartan: el primero suena para la Juventus y el segundo queda fuera de alcance por su precio (el Udinese lo valora en unos 30 millones de euros) y por dudas sobre su estado físico. En cambio, gana fuerza la opción inglesa: Trevor Chalobah, del Chelsea, podría no ser el único fichaje de la Premier.


El Inter compite con el Como por Chalobah, cuyos agentes están en Milán.

  • OTRO AKANJI

    Según La Gazzetta dello Sport, el Inter considera fichar a Nathan Aké del Manchester City. Hace un año ya logró un buen negocio al traera Manuel Akanji por 15 millones de euros. Ahora barajan al holandés Nathan Aké, quien bajo Guardiola ha perdido protagonismo por las inversiones en defensa (Gvardiol, Rubén Dias, Khusanov y Guehi) y algunas lesiones.

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  • ¿QUIERES JUGAR MÁS?

    La pasada temporada el defensa central holandés de 1995 jugó 32 partidos (1644 minutos), solo 17 como titular. Su contrato vence dentro de un año, lo que podría abaratar su traspaso. En enero, el exjugador del Chelsea pidió salir para tener más minutos, pero las lesiones en la defensa llevaron a Guardiola a retenerlo. Ahora, con Maresca en el banquillo, no está claro que su valoración cambie.


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  • EL PROBLEMA DEL SALARIO

    El Inter analiza al defensa holandés de 1995, versátil para jugar como central o lateral izquierdo en una línea de tres, pero su alto salario complica la operación. En Inglaterra cobra cerca de 10 millones de euros brutos por temporada, cifra fuera del alcance de los límites impuestos por Oaktree, que prefiere invertir en perfiles con más futuro y costes más asequibles. Por ello, se requeriría un esfuerzo económico también por parte de Aké, quien, aun así, se considera una nueva incorporación en la dinámica de mercado del club nerazzurro.

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