Piero Ausilio ha sido claro: las salidas de Francesco Acerbi, Stefan de Vrij y Matteo Darmian, con contratos a punto de expirar, obligan al Inter a reforzar la defensa. Tarik Muharemovic y Oumar Solet, los primeros objetivos del verano, ya se descartan: el primero suena para la Juventus y el segundo queda fuera de alcance por su precio (el Udinese lo valora en unos 30 millones de euros) y por dudas sobre su estado físico. En cambio, gana fuerza la opción inglesa: Trevor Chalobah, del Chelsea, podría no ser el único fichaje de la Premier.





El Inter compite con el Como por Chalobah, cuyos agentes están en Milán.