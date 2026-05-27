El Inter negocia el fichaje de una estrella del Liverpool en un sorpresivo traspaso veraniego

Según el experto en fichajes Gianluca Di Marzio, el Inter y el Liverpool han mantenido conversaciones avanzadas sobre un posible traspaso de Curtis Jones este verano. Los directores deportivos, Piero Ausilio y Richard Hughes, se reunieron en Monte Conte para hablar sobre el jugador de 25 años.

El campeón de la Serie A quiere reforzar su plantilla, mientras que los Reds se reorganizan tras una temporada sin títulos. A pesar de sus problemas en la liga, el equipo de Merseyside se clasificó para la Liga de Campeones al terminar quinto en la Premier. El contrato de Jones expira el próximo verano y, al parecer, ha aplazado la renovación de su ficha de 50 000 libras semanales porque busca un nuevo reto.