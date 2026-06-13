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cm grafica frattesi inter 2025 26 16 9Getty Images

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El Inter negocia con Frattesi y Tognozzi para que jueguen en el Nottingham Forest, pero podrían fichar por la Juventus. También siguen a Nuno Tavares, de la Lazio

Inter Milán
D. Frattesi
Juventus
Fichajes
Nottingham Forest
A. Stankovic
N. Tavares
Lazio

Los nerazzurri piden 30 millones de euros por el centrocampista italiano y podrían rechazar una oferta de 40 millones por Stankovic.

Matteo Tognozzi negocia por Davide Frattesi.


En septiembre, tras dejar la Juventus, se hizo cargo del Rio Ave, propiedad de Evangelos Marinakis, quien también controla el Olympiacos y el Nottingham Forest. Este último, interesado de nuevo en Frattesi tras fallar su fichaje en invierno, ha enviado a Tognozzi a Milán.


Ahora, con Tognozzi como intermediario, han ofrecido 25 millones más bonificaciones, mientras el Inter pide 30. Si Frattesi sale, el club podría rechazar los 40 millones que la Premier ofrece por Stankovic.


  • STANKOVIC

    El joven serbio, nacido en 2005, ha sido recomprado por 23 millones de euros, 13 más de los que se obtuvieron hace un año con su traspaso al Brujas. Allí jugó la Liga deCampeones y ganó la liga belga tras su cesión al Lucerna.


    Chivu lo conoce bien, pues lo entrenó en el filial del Inter junto a Pio Esposito, quien representa un modelo para él. Ahora Stankovic debe aprovechar la pretemporada para demostrar que está listo para debutar con el primer equipo, tal como hizo el italiano en el Mundial de Clubes de 2023.


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  • DE FRATTE

    La Juventus de Spalletti quiere a Frattesi y a Tognozzi, mientras que el Inter buscalaterales en el Nottingham Forest: Ndoye y Cambiaso, alternativas a Dumfries tras su pase al Real Madrid y al regreso de Palestra al Atalanta.


    Además, Nottingham Forest y Juventus cuentan con dos laterales seguidos por el Inter como recambios de Denzel Dumfries, fichado por el Real Madrid, y alternativa a Marco Palestra, de vuelta en el Atalanta tras cesión en Cagliari: el suizo Dan Ndoye (ex Bolonia) y el italiano Andrea Cambiaso.


    Si se fuera, a Spalletti le gusta el lateral izquierdo de laLazio, Nuno Tavares (2000, ex Arsenal, Benfica, Marsella y Nottingham Forest).