El Inter Miami de Lionel Messi, listo para competir con la Juventus por el fichaje de la estrella del Manchester City en el mercado de verano

Goretzka ya ha confirmado que dejará el Bayern cuando expire su contrato en junio. El internacional alemán está ansioso por afrontar un nuevo reto y ha declarado: «Me tienta la idea de vivir una experiencia en el extranjero: quizá sea mi última oportunidad». Esta confesión ha puesto a la Juventus en alerta máxima, aunque se enfrenta a la dura competencia del Arsenal, que, según se dice, es el destino soñado por el jugador.

Aunque la Premier League sigue siendo una amenaza, la Juve confía en el proyecto de Luciano Spalletti para atraer al jugador de 31 años a la Serie A. El salario actual de Goretzka, de casi 7 millones de euros netos al año, está al alcance de los bianconeri, siempre que puedan deshacerse de otros jugadores con salarios elevados.