La temporada de primavera de 2027 de la MLS será la primera de este tipo, con 14 partidos de temporada regular para cada equipo. Cada club se enfrentará una vez a sus 14 rivales de conferencia: disputará siete partidos en casa y siete fuera. Después, la liga celebrará la fase final, que tendrá importantes consecuencias pese a lo reducido del calendario.

Los playoffs de la MLS Cup determinarán la clasificación para la Copa de Campeones de la Concacaf y la Leagues Cup, mientras que el equipo ganador también pasará a la historia como campeón de la liga.