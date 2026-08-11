Getty Images
Traducido por
El Inter mantiene su interés en el centrocampista del Liverpool Curtis Jones mientras Cristian Chivu impulsa la operación
Chivu apunta al centrocampista del Liverpool
La persecución del Inter por el centrocampista del Liverpool Jones dura ya unos ocho meses. La operación sigue adelante por petición expresa del técnico Chivu, que considera al inglés un encaje ideal para su planteamiento táctico.
Según Corriere dello Sport, Chivu cree que el versátil centrocampista aporta una velocidad, una técnica y una inteligencia táctica cruciales a la plantilla. Aunque comparte similitudes con otros jugadores del equipo, su perfil ofrece cualidades únicas que gustan mucho al cuerpo técnico.
- Getty Images Sport
El bloqueo en la renovación alimenta los rumores de salida
La especulación en torno al jugador se intensificó recientemente después de que se perdiera el amistoso del Liverpool contra el Mónaco. Aunque se alegó oficialmente un problema de cadera, la explicación no logró convencer a los aficionados y no hizo más que avivar los rumores de traspaso.
Las fuentes indican que una separación parece cada vez más inevitable dada la creciente división en el club. Jones ya ha informado a sus actuales empleadores de que no tiene intención de firmar una ampliación de contrato, lo que supone, en la práctica, un salvavidas para el Inter.
Un jugador se plantea mudarse a Italia
El centrocampista ha intentado activamente forzar la situación rechazando el interés de varios otros pretendientes. Su prioridad sigue siendo asegurarse cuanto antes un traspaso de alto perfil al fútbol italiano.
Sin embargo, sigue existiendo una importante diferencia de valoración entre ambos clubes. El Inter se muestra actualmente reacio a satisfacer las elevadas exigencias fijadas por el club inglés, especialmente porque la parcela del centro del campo sigue estando actualmente sobrepoblada.
- Jan Huebner
¿Esperar o presentar una oferta de última hora?
Si un acuerdo en verano resulta imposible, el Inter está totalmente preparado para explorar escenarios alternativos. La situación contractual actual del jugador significa que podría acordar potencialmente un precontrato para llegar gratis en enero.
Los dirigentes del club Beppe Marotta y Piero Ausilio están sopesando los riesgos de esperar frente a recaudar fondos mediante salidas. Si jugadores como Davide Frattesi y Kristjan Asllani salen pronto, el club podría reunir una oferta mejorada para satisfacer la tasación del Liverpool.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias