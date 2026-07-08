El Inter sigue interesado en Curtis Jones. El centrocampista del Liverpool sigue siendo la prioridad para reforzar el centro del campo de Cristian Chivu y, tras cerrar la operación de Anan Khalaili —más urgente—, el club nerazzurro intentará fichar al jugador nacido en 2001, autor de 228 partidos y 22 goles con la camiseta de los Reds entre 2018 y 2026.
El Inter ofreció unos 20 millones, pero el Liverpool lo valora en torno a 40. No obstante, según La Gazzetta dello Sport, Beppe Marotta y Piero Ausilio confían en cerrar el fichaje con una nueva oferta de 25 a 30 millones, aprovechando que el contrato del jugador vence en un año. Eso podría forzar al Liverpool a bajar sus pretensiones para evitar perderlo gratis.