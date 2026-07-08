El Inter ha suspendido el fichaje de Trevoh Chalobah mientras el Chelsea espera vender para ofrecer a Maxence Lacroix

Según La Gazzetta dello Sport, el Inter y el Como acordaron una alianza en el mercado de fichajes para evitar subastas dañinas. Ambos clubes comparten varios objetivos, lo que llevó a una llamada el martes entre el presidente del Inter, Beppe Marotta, y el representante del Como, Mirwan Suwarso.

Acordaron no competir para evitar inflar los precios de sus objetivos comunes. Así buscan prevenir las complicaciones que el Inter ya vivió con otros jugadores al inicio del mercado. Su prioridad es el defensa del Chelsea Chalobah, seguido de cerca por ambos clubes este verano.



