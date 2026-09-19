El Inter falla y también se deja remontar ante la Roma: del 2-0 al 2-2, Lautaro responde a Koné y ambos siguen en lo más alto de la liga

El duelo más esperado de esta primera parte de la Serie A 2026/2027 termina en empate y en lo más alto de la clasificación, codo con codo antes del parón, siguen tanto el Inter como la Roma. El enfrentamiento directo acaba 2-2, con el Inter que una vez más vuelve a equivocarse en el planteamiento inicial y se ve 2-0 abajo, pero reacciona y vuelve a remontar en la segunda parte hasta el 2-2 final.
El arranque del Inter vuelve a ser para olvidar, con el ritmo impuesto por los hombres de Gian Piero Gasperini, que no permiten al Inter salir con el balón controlado. Los muchos errores defensivos llevan primero al gol de Manu Kone, que se queda libre en el área pequeña mano a mano con Martinez. El gol no sacude al Inter, que sufre las acometidas de la Roma y en el minuto 37, tras otro error en la lectura de la línea de Akanji, Kone firma también el 2-0 y su doblete personal (primero anulado y luego validado por el VAR LEE AQUÍ EL ANÁLISIS ARBITRAL DEL PARTIDO).
En la segunda parte, sin embargo, el Inter sale con otra actitud, Thuram se desata en vertical y, combinando con Lautaro, lleva al capitán interista a recortar distancias engañando a Svilar con un zurdazo cruzado sucio, pero efectivo. Gasperini y Chivu mueven el banquillo más por necesidad (cansancio y poca lucidez) que por voluntad, y de los cambios emerge una Roma más hundida y un Inter más propositivo.
Svilar salva el resultado varias veces (clamorosa la parada a Thuram), Lautaro estrella un balón en el larguero, pero el gol está en el aire y es precisamente el capitán argentino del Inter quien lo encuentra para firmar su propio doblete en el minuto 79.
Los hombres de Gasperini están todos al límite, Hermoso y Balerdi piden el cambio por lesión, en realidad también lo pide Malen, pero sin posibilidad de salir, y en el final de nuevo Thuram roza el 3-2, que habría tenido sabor a cruel castigo. El balón se va fuera y el empate resiste hasta el final. Inter y Roma siguen en lo más alto de la clasificación, codo con codo, y podrían ser alcanzados por la Lazio. Ambos equipos certifican sus respectivos defectos y puntos fuertes, pero así el campeonato sigue sin dueño.
ROMA-INTER 2-2
GOLES: 6' Kone (R), 36' Kone (R), 47' Lautaro (I), 80' Lautaro (I)