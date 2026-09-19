¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
AS Roma v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traducido por

El Inter falla y también se deja remontar ante la Roma: del 2-0 al 2-2, Lautaro responde a Koné y ambos siguen en lo más alto de la liga

Roma
Inter Milán
Serie A
Roma vs Inter Milán

Sigue Roma-Inter, gran partido y duelo directo correspondiente a la 5.ª jornada de la Serie A 2026/2027.

El duelo más esperado de esta primera parte de la Serie A 2026/2027 termina en empate y en lo más alto de la clasificación, codo con codo antes del parón, siguen tanto el Inter como la Roma. El enfrentamiento directo acaba 2-2, con el Inter que una vez más vuelve a equivocarse en el planteamiento inicial y se ve 2-0 abajo, pero reacciona y vuelve a remontar en la segunda parte hasta el 2-2 final.


El arranque del Inter vuelve a ser para olvidar, con el ritmo impuesto por los hombres de Gian Piero Gasperini, que no permiten al Inter salir con el balón controlado. Los muchos errores defensivos llevan primero al gol de Manu Kone, que se queda libre en el área pequeña mano a mano con Martinez. El gol no sacude al Inter, que sufre las acometidas de la Roma y en el minuto 37, tras otro error en la lectura de la línea de Akanji, Kone firma también el 2-0 y su doblete personal (primero anulado y luego validado por el VAR LEE AQUÍ EL ANÁLISIS ARBITRAL DEL PARTIDO).


En la segunda parte, sin embargo, el Inter sale con otra actitud, Thuram se desata en vertical y, combinando con Lautaro, lleva al capitán interista a recortar distancias engañando a Svilar con un zurdazo cruzado sucio, pero efectivo. Gasperini y Chivu mueven el banquillo más por necesidad (cansancio y poca lucidez) que por voluntad, y de los cambios emerge una Roma más hundida y un Inter más propositivo.


Svilar salva el resultado varias veces (clamorosa la parada a Thuram), Lautaro estrella un balón en el larguero, pero el gol está en el aire y es precisamente el capitán argentino del Inter quien lo encuentra para firmar su propio doblete en el minuto 79.


Los hombres de Gasperini están todos al límite, Hermoso y Balerdi piden el cambio por lesión, en realidad también lo pide Malen, pero sin posibilidad de salir, y en el final de nuevo Thuram roza el 3-2, que habría tenido sabor a cruel castigo. El balón se va fuera y el empate resiste hasta el final. Inter y Roma siguen en lo más alto de la clasificación, codo con codo, y podrían ser alcanzados por la Lazio. Ambos equipos certifican sus respectivos defectos y puntos fuertes, pero así el campeonato sigue sin dueño.


ROMA-INTER 2-2

GOLES: 6' Kone (R), 36' Kone (R), 47' Lautaro (I), 80' Lautaro (I)



  • GOLES Y ACCIONES DESTACADAS

    88' OCASIÓN - Contraataque clamoroso del Inter con Sucic, que de cabeza prolonga para Thuram, que, de primeras y viendo a Svilar fuera de los palos, intenta sorprenderlo a contrapié. El zurdazo raso roza el palo.


    80' GOL - Balón centrado desde la izquierda que encuentra a Bisseck, que se adelanta a su defensor y sirve involuntariamente a Lautaro. Derechazo a la escuadra con Svilar, que toca, pero no consigue detenerlo.


    78' MILAGRO DE SVILAR Y LARGUERO - Inter aprieta tras un saque de esquina. Thuram, de cabeza, se anticipa a todos, pero Svilar hace un milagro y salva sobre la línea. Sobre el balón suelto se lanza Lautaro Martínez, que de cabeza, a dos pasos, estrella el balón en el larguero.


    70' Diouf se libera y tira de zurda desde la frontal. Svilar rechaza abajo.


    67' OCASIÓN - ¡Qué parada de Martínez! Malen controla un balón de espaldas a la portería tras un córner, se gira y tira en un instante encontrando portería. Parada en estrella de Pepo Martínez para ocupar más espacio y rechazo con la cara para salvar el resultado.


    59' Carlos Augusto vuelve a romper por la izquierda encontrando raso el desmarque de Thuram. Taconazo intentado por el francés y balón fuera por poco.


    47' GOL - Mancini pierde el balón ante Thuram y este sale al contraataque con Lautaro. El argentino vuelve a lanzar en vertical al francés, que, una vez llegado al borde del área, busca al compañero con una asistencia rasa. Remate de primeras, sucio y cruzado, con Svilar batido.


    36' GOL - Centro desde la derecha de Dybala que encuentra en el área libres a Mancini y Kone. El defensor toca el balón y lo controla para el centrocampista, que marca en el mano a mano con Martínez. El linier lo anula, pero al final el VAR lo concede. El anuncio de Massa: "Tras la revisión, el número 17 de la Roma está en posición reglamentaria, gol concedido".


    33' PALO - Inter trabaja bien por la banda izquierda con Jones, que, de tacón, premia la incorporación de Bastoni. En el mano a mano con Svilar, pero escorado en el vértice del área pequeña, el defensor saca un disparo que se estrella en el palo exterior y se va fuera.


    29' OCASIÓN - Otro error clamoroso del Inter. Centro raso de Dimarco que encuentra a Lautaro Martínez completamente solo en el segundo palo. Remate deslizándose a puerta vacía y balón que se va alto.


    26' OCASIÓN - Clamoroso error de Bisseck, que gana un duelo con Soulé y se marcha solo hasta dentro del área de la Roma. En el mano a mano con Svilar, sin embargo, el central alemán se deja hipnotizar y el resultado sigue 0-0.


    24' OCASIÓN - Balón de Dybala en vertical para Malen, que con el control se deshace de su marcador y en un instante saca un potente disparo. Balón alto.


    20' - Dybala prueba el zurdazo potente desde lejos, el balón silba a la izquierda de Josep Martínez y se marcha fuera por un metro.


    13' OCASIÓN - Otra contra de la Roma con Soulé, que llega hasta la línea de fondo por la izquierda y centra al corazón del área, donde Dimarco falla la intervención y, de hecho, sirve una asistencia para Dybala. Volea de zurda y balón alto por poco.


    6' GOL - Inter no consigue gestionar bien la salida de balón y queda desequilibrado. Dybala cambia el juego de derecha a izquierda y encuentra a Molina, que, libre, controla y sirve atrás para Manu Kone. Control y disparo dentro del área con Martínez batido.


    3' - Balerdi intenta anticiparse a Thuram y acaba en el suelo quejándose de un codazo. Para Massa hay falta, pero no tarjeta.


    0' Comienza el partido a las 18:00 en el estadio Olímpico de Roma.


    AQUÍ TODA LA INFORMACIÓN, ESTADÍSTICAS Y LA CRÓNICA MINUTO A MINUTO

    • Anuncios

  • ROMA-INTER: LA FICHA DEL PARTIDO

    Roma-Inter 2-2


    Goles: 6' Kone (R), 36' Kone (R), 47' Lautaro (I), 80' Lautaro (I)


    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini (60' Ndicka), Balerdi (66' Ghilardi), Hermoso (82' Koulierakis); Molina (60' Rensch), Cristante, Koné (60' Pisilli), Wesley; Dybala, Soulé; Malen.

    En el banquillo: De Marzi, Gollini, Pellegrini, Castro, De Roon, Lulli, Mora, Ghilardi.

    Entrenador: Gasperini.


    INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni (63' Luis Henrique); Diouf, Barella, Zielinski, Jones (54' Sucic), Dimarco (54' Carlos Augusto); Lautaro (90' Bonny), Thuram (90' Pio Esposito).

    En el banquillo: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Mkhitaryan, Pavard, Bovio, Mosconi.

    Entrenador: Chivu.


    Árbitro: Massa

    Amonestados: Barella (I), Akanji (I), Bastoni (I), Ndicka (R)

    Expulsados: -

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google