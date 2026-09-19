El Inter falla y también se deja remontar ante la Roma: del 2-0 al 2-2, Lautaro responde a Koné y ambos siguen en lo más alto de la liga

88' OCASIÓN - Contraataque clamoroso del Inter con Sucic, que de cabeza prolonga para Thuram, que, de primeras y viendo a Svilar fuera de los palos, intenta sorprenderlo a contrapié. El zurdazo raso roza el palo.





80' GOL - Balón centrado desde la izquierda que encuentra a Bisseck, que se adelanta a su defensor y sirve involuntariamente a Lautaro. Derechazo a la escuadra con Svilar, que toca, pero no consigue detenerlo.





78' MILAGRO DE SVILAR Y LARGUERO - Inter aprieta tras un saque de esquina. Thuram, de cabeza, se anticipa a todos, pero Svilar hace un milagro y salva sobre la línea. Sobre el balón suelto se lanza Lautaro Martínez, que de cabeza, a dos pasos, estrella el balón en el larguero.





70' Diouf se libera y tira de zurda desde la frontal. Svilar rechaza abajo.





67' OCASIÓN - ¡Qué parada de Martínez! Malen controla un balón de espaldas a la portería tras un córner, se gira y tira en un instante encontrando portería. Parada en estrella de Pepo Martínez para ocupar más espacio y rechazo con la cara para salvar el resultado.





59' Carlos Augusto vuelve a romper por la izquierda encontrando raso el desmarque de Thuram. Taconazo intentado por el francés y balón fuera por poco.





47' GOL - Mancini pierde el balón ante Thuram y este sale al contraataque con Lautaro. El argentino vuelve a lanzar en vertical al francés, que, una vez llegado al borde del área, busca al compañero con una asistencia rasa. Remate de primeras, sucio y cruzado, con Svilar batido.





36' GOL - Centro desde la derecha de Dybala que encuentra en el área libres a Mancini y Kone. El defensor toca el balón y lo controla para el centrocampista, que marca en el mano a mano con Martínez. El linier lo anula, pero al final el VAR lo concede. El anuncio de Massa: "Tras la revisión, el número 17 de la Roma está en posición reglamentaria, gol concedido".





33' PALO - Inter trabaja bien por la banda izquierda con Jones, que, de tacón, premia la incorporación de Bastoni. En el mano a mano con Svilar, pero escorado en el vértice del área pequeña, el defensor saca un disparo que se estrella en el palo exterior y se va fuera.





29' OCASIÓN - Otro error clamoroso del Inter. Centro raso de Dimarco que encuentra a Lautaro Martínez completamente solo en el segundo palo. Remate deslizándose a puerta vacía y balón que se va alto.





26' OCASIÓN - Clamoroso error de Bisseck, que gana un duelo con Soulé y se marcha solo hasta dentro del área de la Roma. En el mano a mano con Svilar, sin embargo, el central alemán se deja hipnotizar y el resultado sigue 0-0.





24' OCASIÓN - Balón de Dybala en vertical para Malen, que con el control se deshace de su marcador y en un instante saca un potente disparo. Balón alto.





20' - Dybala prueba el zurdazo potente desde lejos, el balón silba a la izquierda de Josep Martínez y se marcha fuera por un metro.





13' OCASIÓN - Otra contra de la Roma con Soulé, que llega hasta la línea de fondo por la izquierda y centra al corazón del área, donde Dimarco falla la intervención y, de hecho, sirve una asistencia para Dybala. Volea de zurda y balón alto por poco.





6' GOL - Inter no consigue gestionar bien la salida de balón y queda desequilibrado. Dybala cambia el juego de derecha a izquierda y encuentra a Molina, que, libre, controla y sirve atrás para Manu Kone. Control y disparo dentro del área con Martínez batido.





3' - Balerdi intenta anticiparse a Thuram y acaba en el suelo quejándose de un codazo. Para Massa hay falta, pero no tarjeta.





0' Comienza el partido a las 18:00 en el estadio Olímpico de Roma.





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