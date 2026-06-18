La operación se acelera el mismo día en que el técnico del Inter, Cristian Chivu, firma su renovación hasta 2028, y diez días después de que el Real Madrid pagara los 20 millones de la cláusula de rescisión del lateral holandés Denzel Dumfries. El cuerpo técnico nunca valoró otras opciones —se mencionaron a Andrea Cambiaso (Juventus) y Dan Ndoye (Nottingham Forest)— y priorizó al jugador nacido en 2005, que la pasada Serie A jugó 37 partidos y aportó un gol y cuatro asistencias.