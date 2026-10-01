El Inter desafía a la Juventus por Romano. Pero también depende de Calhanoglu y Stankovic

Alessandro Romano es uno de los nombres que ocupan la primera fila en los planes del Inter para el centro del campo del futuro. El jugador de 20 años del Cagliari gusta por sus características y su proyección: sus 185 centímetros aportarían físico a una parcela que podría cambiar de cara en las próximas temporadas.





Según La Gazzetta dello Sport, el Inter ya ha empezado a moverse, sin querer entrar en subastas y prefiriendo adelantarse a la competencia. También pesa el precedente con el Cagliari: en 2019 la inversión por Nicolò Barella se convirtió en uno de los mejores negocios recientes del Inter.