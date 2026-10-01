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cm grafica romano cagliari 2026 27 16 9Getty Images / Calciomercato
Gianluca Minchiotti
Traducido por

El Inter desafía a la Juventus por Romano. Pero también depende de Calhanoglu y Stankovic

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A. Romano

Duelo en el mercado entre Inter y Juventus por el talento del Cagliari y de Italia

Alessandro Romano es uno de los nombres que ocupan la primera fila en los planes del Inter para el centro del campo del futuro. El jugador de 20 años del Cagliari gusta por sus características y su proyección: sus 185 centímetros aportarían físico a una parcela que podría cambiar de cara en las próximas temporadas.


Según La Gazzetta dello Sport, el Inter ya ha empezado a moverse, sin querer entrar en subastas y prefiriendo adelantarse a la competencia. También pesa el precedente con el Cagliari: en 2019 la inversión por Nicolò Barella se convirtió en uno de los mejores negocios recientes del Inter.

  • ¿Calhanoglu y Stankovic?

    Mucho dependerá también del futuro de Hakan Calhanoglu. Su contrato expira en junio de 2027 y la renovación sigue siendo posible, pero el estado físico del turco será decisivo tras una temporada condicionada por las lesiones. En caso de dudas sobre su resistencia, el Inter podría acelerar en el mercado. Mientras tanto, también queda por definir el futuro de Aleksandar Stankovic, mientras que sobre Romano, subraya el diario, llegan informes positivos tanto por el potencial técnico como por su comportamiento fuera del campo. El Cagliari está obligado a comprarlo por 6,5 millones y apunta a blindarlo con un contrato de cinco años; el valor del traspaso ya ha superado los 20 millones.


  • También está la Juve

    Marotta y Baccin observan y preparan el terreno: el Inter quiere estar listo cuando llegue el momento adecuado, también porque la competencia no falta. La Juventus, en particular, es el otro club que está siguiendo con atención el crecimiento exponencial del jugador de la generación de 2006 con doble pasaporte italiano y suizo.

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