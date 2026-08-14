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¡El Inter de Milán prepara un sorprendente acuerdo de última hora por la estrella del Liverpool Curtis Jones!
El Inter perfila su último fichaje
Según Corriere dello Sport, la cúpula del Inter de Milán está trabajando sin descanso en la fase final del mercado de fichajes para asegurar una última pieza para la plantilla. Después de haber reforzado ya posiciones clave en todo el campo, Beppe Marotta y Piero Ausilio han centrado toda su atención en la Premier League.
El técnico Cristian Chivu ha identificado al centrocampista del Liverpool Jones como el candidato ideal para elevar la calidad del equipo. Anteriormente, el Inter incorporó con éxito a otros jugadores ingleses, como Ashley Young (2019–21 procedente del Manchester United), Paul Ince (1995–97 procedente del Manchester United) y Gerry Hitchens, que fue el primero al llegar desde el Aston Villa en 1961–1962.
- AFP
Refuerzo con talento contrastado
El Inter ya ha completado un mercado exitoso al incorporar en este periodo a otros dos jugadores ingleses: John Stones, procedente del Manchester City, y Djed Spence, llegado desde el Tottenham Hotspur, que anteriormente jugó en el Genoa. Cabe destacar que tanto Stones como Spence formaron parte de la selección de Inglaterra en el Mundial de 2026.
Ahora, Jones ha dejado claras sus intenciones sobre su futuro y tiene la mira puesta de forma decidida en un traslado al Giuseppe Meazza. El centrocampista ya había descartado anteriormente los rumores que le vinculaban con otros clubes y ya ha alcanzado un acuerdo con el Inter sobre las condiciones personales y la comisión.
Impulso económico y profundidad de plantilla
Aunque el club inglés se ha resistido inicialmente a los acercamientos y ha mantenido una tasación alta, la cuenta atrás de su contrato podría obligar a alcanzar un compromiso. El Inter espera acortar la distancia entre su valoración y el precio que pide el Liverpool mediante las conversaciones en curso.
Asegurar el fichaje de Jones supondría la incorporación definitiva a una plantilla bien equilibrada que ha logrado mantener su estructura principal. La inminente salida de Davide Frattesi proporciona el margen financiero necesario para intensificar las negociaciones y financiar la operación.
- AFP
Cerrando el acuerdo
Chivu está deseando incorporar al versátil centrocampista para reforzar sus opciones en la medular. Añadir a un jugador de este calibre garantiza que la plantilla siga siendo competitiva en las competiciones nacionales y europeas.
Con nuevas conversaciones programadas entre los clubes, ambas partes trabajan para alcanzar una cifra de compromiso mutuamente aceptable. Los próximos días serán decisivos, ya que el Inter busca cerrar el traspaso y completar sus operaciones de verano.
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