Las celebraciones estallaron en la cuenta oficial del club en Instagram en cuanto se confirmó el ascenso.

Para celebrar un logro que llevaba 35 años gestándose, el club publicó: «¡EL INTER DE LIMEIRA SE HA LEVANTADO! ¡EL INTER DE LIMEIRA ESTÁ EN LA SERIE B DEL CAMPEONATO BRASILEÑO! Grita, llora, abraza a quienes sufrieron y creyeron contigo. ¡Nuestro sueño se ha hecho realidad!

»Este logro es fruto del trabajo de cada jugador, cada integrante del personal y cada profesional del club. Cuenta con el apoyo de nuestros socios y la fuerza de una afición que nunca dejó solo al Inter de Limeira.

»¡ESTO ES POR TI, LIMEIRA! ¡EL ASCENSO ES NUESTRO!»



